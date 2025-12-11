Muore a 41 anni Marisa Pascarella, assessora di Portico di Caserta

La comunità di Portico di Caserta è stata colpita da una notizia tragica e inaspettata. Marisa Pascarella, assessora comunale con delega alle Politiche Sociali, è scomparsa questa mattina all’età di soli 41 anni, dopo una lunga battaglia contro una grave malattia.





Marisa non era solo un’amministratrice stimata, ma una figura profondamente radicata nel tessuto sociale della città. La sua scomparsa lascia un vuoto enorme, sia nell’ambito istituzionale che in quello umano. Aveva affrontato la malattia con grande forza d’animo, nonostante un ulteriore, pesantissimo colpo subito solo pochi mesi fa: la perdita del fratello, morto per cause simili.

A rimanere sono il marito, Giuseppe, e i due figli piccoli, ai quali va oggi il pensiero e il cordoglio di tutta la cittadinanza.

Il dolore per la sua dipartita è stato espresso pubblicamente dal sindaco Peppe Oliviero, che a nome di tutta l’Amministrazione comunale ha voluto ricordarla con queste parole: «Con profondo dolore annunciamo la dipartita del nostro Assessore Marisa Pascarella. La nostra comunità perde oggi una persona di grande valore, che ha dedicato il proprio impegno, la propria competenza e la propria umanità al servizio del Comune e dei cittadini».

Il sindaco ha aggiunto che il Comune di Portico di Caserta si stringe con affetto alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che le hanno voluto bene. Come segno di lutto e rispetto, le bandiere del Municipio sono state poste a mezz’asta.

La figura di Marisa Pascarella resterà legata al suo impegno sociale e alla dedizione con cui ha cercato di migliorare la vita delle persone più fragili del territorio. La sua scomparsa prematura interrompe un percorso di servizio che aveva lasciato un’impronta significativa nella gestione delle politiche di welfare locali.