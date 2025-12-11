Muore Peep, il cane dell’influencer Giada Smania. In 24 ore raccolti 15mila euro per la leucemia: la somma sarà donata per altri animali

Un triste addio coronato da un gesto di grande generosità. Peep, l’amatissimo golden retriever di quattro anni dell’influencer Giada Smania, non ce l’ha fatta a vincere la sua battaglia contro una leucemia mieloide acuta. La giovane trevigiana, seguita da quasi 240.000 persone su Instagram, aveva lanciato pochi giorni fa una raccolta fondi su GoFundMe per coprire le costose terapie veterinarie.





Giada sapeva che le possibilità erano minime, ma aveva scelto di procedere con la chemioterapia per alleviare le sofferenze di Peep e regalarle qualche momento di serenità in più. La risposta della sua comunità online è stata immediata e travolgente: in sole 24 ore, più di 1.700 donatori hanno contribuito, superando la somma di 15.000 euro.

Purtroppo, martedì 9 dicembre, Peep ha lasciato per sempre la sua famiglia. Giada ha condiviso il doloroso annuncio sui social, ricevendo migliaia di messaggi di cordoglio e il commovente saluto “Buon ponte”, dedicato agli animali che ci lasciano. In una storia Instagram ha scritto: «Grazie a tutti per l’affetto e il supporto. I soldi rimanenti delle donazioni, come richiesto da molti, verranno destinati a diverse associazioni per aiutare altri animali. Datemi solo il tempo di riprendermi e poi sceglieremo insieme a chi donarli».

Il ricordo che Giada ha tracciato di Peep è un tributo d’amore puro. “Mia dolce Peep, ciò che mi hai regalato in questi 4 anni non si può spiegare a parole”, ha scritto accompagnando una carrellata di foto, dai primi giorni da cucciola alle passeggiate insieme. “Per me sei e sarai per sempre il mio tutto. Un cuore dolce, gentile, affettuoso. Mi hai aiutata in tanti momenti brutti senza neanche dover dire una parola, solo con la tua presenza”.

La vicenda, oltre a unire una vasta community nel sostegno, ha acceso una riflessione sul rapporto uomo-animale nella società contemporanea. Don Andrea Forest, direttore della Caritas diocesana di Vittorio Veneto, ha commentato: «Assistiamo a un incremento di attenzione nei confronti degli animali da compagnia, che spesso rispondono a un profondo bisogno di affetto. Allo stesso tempo, questa relazione è percepita come meno impegnativa di una relazione umana, perché non richiede la stessa reciprocità».

La scomparsa di Peep lascia un vuoto immenso, ma il gesto di destinare i fondi raccolti ad altri bisognosi a quattro zampe trasforma il lutto in un’eredità di solidarietà. Un ultimo, commovente atto d’amore per l’“angelo con la coda” che ha riempito di gioia quattro anni di vita.