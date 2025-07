Muore Andreas Tonelli, noto biker influencer: caduto con la bici per 200 metri in Val Gardena

Un drammatico incidente si è verificato nei pressi di Vallelunga, in Trentino Alto Adige, dove il biker e influencer altoatesino Andreas Tonelli ha perso la vita. Il 48enne, noto sui social per i suoi video e racconti di avventure in alta quota con la mountain bike, è precipitato con la sua bicicletta per oltre 200 metri in un canalone. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita nella notte tra il 15 e il 16 luglio.





La tragedia è avvenuta durante un’escursione che Tonelli stava affrontando da solo. Secondo quanto ricostruito, l’uomo era partito per un’uscita in montagna nella giornata di martedì 15 luglio, ma non aveva fatto ritorno a casa come previsto. Preoccupati per il mancato rientro, i familiari hanno lanciato l’allarme contattando i servizi di emergenza intorno alle 21.

Immediatamente è scattata una massiccia operazione di ricerca che ha coinvolto il soccorso alpino, i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites. Le ricerche sono proseguite per diverse ore fino all’una di notte del 16 luglio, quando i soccorritori hanno individuato il corpo senza vita del biker all’interno di un canalone. Purtroppo, per Andreas Tonelli non c’era più nulla da fare: i soccorsi non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Tonelli, originario dell’Alto Adige, era una figura molto conosciuta nel mondo degli appassionati di mountain bike e delle avventure outdoor. Con oltre 120mila follower sui social, documentava le sue imprese in montagna attraverso foto e video che riscuotevano grande apprezzamento. La sua passione lo portava a esplorare sentieri impervi e a scalare cime con la bici in spalla, per poi affrontare discese mozzafiato. Nonostante i numerosi viaggi in tutto il mondo, il biker considerava le Dolomiti la sua vera casa, dove spesso tornava per immergersi nella natura e mettersi alla prova.

Le autorità stanno ancora cercando di chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo le prime ipotesi, Tonelli avrebbe perso il controllo della bici durante una discesa particolarmente impegnativa, finendo per precipitare in uno strapiombo. La caduta da oltre 200 metri si è rivelata fatale, rendendo vano ogni tentativo di soccorso.

La notizia della morte di Andreas Tonelli ha sconvolto la comunità degli appassionati di ciclismo e montagna, oltre ai suoi numerosi fan che lo seguivano con affetto sui social. La sua figura rappresentava un punto di riferimento per chi ama vivere la natura in modo autentico e avventuroso.

Le Dolomiti, che tante volte lo avevano accolto durante le sue imprese, sono state anche il luogo della sua ultima avventura. Un tragico epilogo che ha lasciato un vuoto profondo nel cuore di chi lo conosceva e lo ammirava.