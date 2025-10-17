Muore dopo giorni di agonia: investita per sbaglio dal fratello mentre fa retromarcia a Genova





La tragedia si è consumata lo scorso 26 settembre in un piccolo centro dell’entroterra di Genova, quando Itala Martini, 87 anni, è stata investita dal fratello 80enne durante una manovra in retromarcia. L’anziana, ricoverata all’ospedale San Martino di Genova, è deceduta il 15 ottobre dopo un lungo periodo di agonia.





Secondo quanto ricostruito, i due fratelli si erano recati insieme dal medico di base quella mattina. Terminata la visita, l’uomo si era messo alla guida per riportare la sorella a casa. Itala Martini, nel frattempo, si era posizionata dietro l’auto per effettuare una telefonata. Purtroppo, si trovava in un punto non visibile al conducente e, durante una manovra in retromarcia, l’uomo l’ha accidentalmente investita. L’impatto, seppur non violento, ha causato la caduta della donna che ha battuto violentemente la testa a terra.

I soccorsi sono stati immediatamente allertati e sono giunti rapidamente sul luogo dell’incidente, anche con l’ausilio di un elicottero. La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Martino di Genova, dove è stata ricoverata in condizioni critiche a causa di un grave trauma cranico. Nonostante gli sforzi dei medici, Itala Martini non si è mai ripresa ed è rimasta in coma fino al decesso avvenuto il 15 ottobre.

Il fratello della vittima è profondamente sconvolto per quanto accaduto. I test effettuati su di lui hanno escluso la presenza di alcol o sostanze stupefacenti nel sangue al momento dell’incidente. Tuttavia, come previsto dalla procedura in casi simili, la Procura ha disposto l’autopsia sul corpo della donna e ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. La dinamica esatta dell’incidente è ora al vaglio degli inquirenti.

I carabinieri di Rossiglione, competenti per territorio, hanno avviato le indagini e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Tali filmati saranno fondamentali per chiarire tutti i dettagli dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

L’episodio ha scosso profondamente la comunità locale, dove i due fratelli erano conosciuti e benvoluti. La morte di Itala Martini rappresenta una tragedia che ha lasciato un segno indelebile nella famiglia e nell’intero paese.



