Muore il portiere Edson Lopes: crolla dopo aver respinto un rigore, Brasile sconvolto





Una giornata che doveva essere piena di sport e festa in Brasile si è trasformata in qualcosa che nessuno si aspettava, purtroppo. Durante una partita di futsal valida per i Jogos da Semana da Pátria 2025—evento legato alla Settimana dell’Indipendenza brasiliana—il portiere Édson, o meglio, Pixé come lo chiamavano tutti, è morto in campo. Roba che ti lascia senza parole.





La partita si giocava ad Augusto Corrêa, nel nord-est del Pará. Era il momento dei rigori, e Pixé—come solo i portieri veri sanno fare—si è lanciato sulla destra e ha parato il tiro: col petto, mica poco. I compagni lo hanno subito sommerso di abbracci, un delirio di gioia per quel salvataggio. Ma qualcosa è andato storto. Appena si è rialzato e ha fatto due passi verso il centro del campo, per raggiungere un altro compagno, si è accasciato di colpo. Letteralmente tra le braccia dell’amico.

Panico totale. Tutti a chiamare aiuto, l’hanno soccorso lì sul parquet e poi l’hanno portato d’urgenza all’ospedale. Niente da fare, purtroppo: se n’è andato così, all’improvviso. E per ora, almeno secondo i giornali brasiliani, la causa della morte resta un mistero.

Tutto il torneo è stato sospeso per un giorno. Giusto così, direi. Si fermano anche le celebrazioni, si riprende solo dopo 24 ore. La Federazione Paraense di Futsal (FEFUSPA) ha fatto sentire subito la sua vicinanza, ricordando Pixé non solo come atleta ma come persona. Sottolineano quanto fosse stimato, in campo e fuori.

Ecco cosa hanno scritto nella nota ufficiale: “Con immenso dolore abbiamo ricevuto la notizia della scomparsa di Antônio Edson dos Santos Sousa, atleta che ha segnato il suo percorso con dedizione, talento e spirito di squadra. La sua presenza sarà sempre ricordata dentro e fuori dal campo, non solo per il giocatore esemplare che è stato, ma anche per la persona speciale che sapeva conquistare tutti. In questo momento di sofferenza, esprimiamo i nostri più sinceri sentimenti ai familiari, agli amici e a tutta la comunità sportiva. Che possano trovare conforto nei bei ricordi e nella certezza che Antônio Edson lascia un’eredità di ispirazione e passione per il futsal”.

Che dire, certe notizie fanno male davvero.



