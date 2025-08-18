Muore per un infarto mentre cucina nel suo ristorante: addio allo chef Leonardo Di Fine





Un grave lutto ha colpito la comunità di Vico del Gargano, nel cuore della provincia di Foggia. Lo chef Leonardo Di Fine, noto per il suo talento culinario e per la gestione di un rinomato ristorante locale, è scomparso improvvisamente a causa di un infarto. Il tragico evento si è verificato mentre il cuoco, di 43 anni, era impegnato ai fornelli, intento a preparare uno dei suoi piatti che tanto erano apprezzati dai clienti.





La notizia ha scosso profondamente il paese e l’intera provincia. In segno di rispetto e partecipazione al dolore della famiglia e degli amici dello chef, l’amministrazione comunale ha deciso di annullare tutte le iniziative programmate per la festa di San Rocco, inclusa una serata dedicata all’opera lirica che avrebbe dovuto svolgersi in piazza San Domenico.

Il sindaco di Vico del Gargano, Raffaele Sciscio, ha espresso il cordoglio dell’amministrazione e della comunità locale: “Un dolore che ha profondamente colpito l’intera comunità”. La perdita di Leonardo Di Fine non rappresenta solo un lutto personale per chi lo conosceva, ma anche un vuoto per il territorio, che perde una figura di riferimento nel settore gastronomico.

La carriera di Leonardo Di Fine era iniziata molti anni fa, quando ancora adolescente aveva scelto di iscriversi alla scuola alberghiera per seguire la sua passione per la cucina. Dopo anni di sacrifici e gavetta, era riuscito a coronare il sogno di aprire un ristorante tutto suo, diventando un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina sia dentro che fuori il comune foggiano. Il suo talento e la sua dedizione gli avevano guadagnato riconoscimenti e affetto da parte dei clienti e dei colleghi.

Sui social, molti amici e conoscenti hanno condiviso messaggi di cordoglio e ricordi personali legati allo chef. Un amico ha scritto: “A volte le persone giudicano il lavoro del cuoco come se fosse facile. Una persona cara che ha fatto il mio stesso percorso, con scuola alberghiera e gavetta fino ad arrivare al sogno di un ristorante proprio, mi ha lasciato nel modo peggiore. Leonardo è stato stroncato da un infarto mentre era ai fornelli, accecato dalla stessa passione che ho io. Non posso ancora crederci. Ciao Leonardo, fai buon viaggio e proteggici tutti da lassù”.

Un altro utente ha voluto ricordarlo con queste parole: “Leonardo, sei radice di questa terra della quale ti sei preso cura, dell’umiltà, della passione, del sogno che avevi costruito. Ti voglio bene, è stato un privilegio averti incontrato nella mia vita”.

Il dolore per la perdita di Leonardo Di Fine è stato condiviso anche da chi lo conosceva più intimamente. Una terza persona ha scritto: “Da quando l’ho saputo non faccio altro che pensare a come sia potuto accadere. Avevi una vita davanti, dovevi prenderti ancora tante soddisfazioni. Le meritavi tutte, amico mio. Un destino crudele ha deciso per te”. Nel suo messaggio, ha voluto rivolgere un pensiero speciale alla compagna dello chef: “Sei stata la sua forza, la sua ancora, la sua instancabile e pazza compagna di viaggio. Ti abbraccio forte per soffocare il dolore che porti dentro”.



