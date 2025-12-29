Muore una gemella siamese alla vigilia di Natale dopo l’intervento di separazione dalla sorella: aveva 3 anni





La triste vicenda delle gemelline siamesi Rodrigues si è conclusa con la morte di Aruna, avvenuta il 24 dicembre 2025, all’età di soli 3 anni. La bambina era stata sottoposta a un intervento chirurgico per la separazione dalla sorella Kiraz, ma purtroppo ha sofferto di complicazioni che hanno portato alla sua morte. Il decesso è avvenuto presso l’Ospedale Statale per l’Infanzia e l’Adolescenza di Goiania, dove Aruna era ricoverata.





La causa del decesso è stata identificata come shock settico, una grave complicazione insorta dopo l’operazione. A dare l’annuncio della tragica notizia è stato il dottor Zacharias Calil, il chirurgo che ha guidato l’equipe medica durante l’operazione e ha seguito il decorso della piccola. In un post sui social media, il medico ha espresso il suo cordoglio e la sua tristezza, affermando: “Sono stati mesi di lotta, speranza, ricadute e incertezza. Mesi di ricerca, cure intensive e tante preghiere da parte di migliaia di persone che hanno creduto fino alla fine.”

Le gemelline Aruna e Kiraz erano unite a livello del torace, dell’addome e del bacino. L’intervento per separarle è stato eseguito a maggio ed è durato ben 19 ore, rivelandosi estremamente complesso. Purtroppo, nei giorni successivi all’operazione, Kiraz è deceduta, mentre Aruna ha continuato a combattere per la sua vita per sette mesi.

Il padre delle bambine, Alessandro Rodrigues, ha condiviso sui social che Aruna era stata trasferita in terapia intensiva in un reparto specializzato all’inizio di dicembre, ma questo tentativo non ha avuto successo. Nonostante le difficoltà, vi erano stati segnali di miglioramento e il 10 dicembre Aruna era stata dimessa dalla terapia intensiva. Tuttavia, si sono verificate gravi complicazioni respiratorie che hanno richiesto il suo ritorno in terapia intensiva. Purtroppo, la situazione si è aggravata con lo sviluppo di un’infezione che ha portato alla condizione di shock settico.

La storia di queste gemelline ha tenuto con il fiato sospeso il Brasile e ha attirato l’attenzione internazionale, con molte persone che hanno seguito da vicino il loro percorso. L’intervento per separare le gemelle ha rappresentato una speranza per la famiglia e per molti altri, ma la perdita di Aruna ha lasciato un vuoto incolmabile.

La vicenda ha sollevato anche interrogativi sulla complessità e i rischi associati a interventi chirurgici così delicati, specialmente nei casi di gemelli siamesi. Gli sforzi dei medici e il sostegno della comunità hanno dimostrato quanto possa essere forte la lotta per la vita, ma il destino ha riservato una conclusione tragica.

La perdita di Aruna non rappresenta solo una tragedia per la sua famiglia, ma anche un momento di riflessione per la società sulla fragilità della vita e sull’importanza del supporto medico e psicologico in situazioni così difficili. La sua storia rimarrà nella memoria collettiva come un simbolo di speranza e di lotta contro le avversità.



