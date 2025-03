Napoli, tangenziale bloccata per un incidente: 20mila litri di carburante riversati, evacuate abitazioni al Vomero

Questa mattina, un grave incidente ha coinvolto un’autocisterna sulla Tangenziale di Napoli, con la conseguente fuoriuscita di oltre 20mila litri di carburante. L’arteria stradale, che collega diverse zone della città, è stata completamente chiusa al traffico, rendendo impossibile la circolazione in entrambe le direzioni. L’incidente si è verificato nel tratto compreso tra Vomero e Fuorigrotta, poco dopo le 12:30.





Le operazioni di messa in sicurezza sono attualmente in corso, con i vigili del fuoco impegnati a gestire la situazione. In via precauzionale, centinaia di residenti sono stati evacuati dalle abitazioni situate tra via Po e via Piave al Vomero. Questa misura temporanea è stata adottata per garantire la sicurezza della popolazione fino al termine delle operazioni di bonifica. Si prevede che i residenti possano rientrare nelle loro case in serata, a condizione che non emergano ulteriori problemi.

L’incidente è avvenuto quando una cisterna, con una capacità di 40mila litri, si è ribaltata, provocando la fuoriuscita di circa la metà del carburante, composto da benzina e gasolio. Sul posto sono intervenuti immediatamente le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e gli ausiliari della Tangenziale di Napoli, che hanno chiuso l’arteria stradale. Attualmente, chi entra da Fuorigrotta può dirigersi solo verso Pozzuoli, mentre chi proviene dal Vomero può accedere solo alle autostrade.

Le operazioni di bonifica della strada sono essenziali, poiché il carburante fuoriuscito rappresenta un grave rischio per la sicurezza. I vigili del fuoco stanno lavorando per recuperare il carburante rimasto all’interno dell’autocisterna e per garantire che non ci siano ulteriori perdite. La ditta specializzata per il recupero del carburante è attesa sul posto per completare le operazioni di messa in sicurezza.

Sulla Tangenziale di Napoli, sono attivi i vigili del fuoco del nucleo NBCR, specializzati in situazioni di emergenza di tipo nucleare, biologico, chimico e radiologico. La squadra 3/B del Vomero si occupa dello sgombero precauzionale degli edifici in via Po, mentre la squadra 15/B del distaccamento di Pianura opera lungo la tangenziale, collaborando con il nucleo NBCR per gestire la situazione.

La fuoriuscita di carburante ha sollevato preoccupazioni non solo per la sicurezza stradale, ma anche per l’impatto ambientale. Gli specialisti stanno monitorando attentamente la situazione per evitare contaminazioni e garantire che il recupero avvenga in modo sicuro e tempestivo. Le autorità locali sono in contatto con i residenti per fornire aggiornamenti sulla situazione e garantire che tutte le misure necessarie siano adottate per la sicurezza della comunità.

L’incidente ha avuto un impatto significativo sulla viabilità nella zona, causando disagi e rallentamenti per gli automobilisti. Le forze dell’ordine stanno gestendo il traffico e monitorando le strade alternative per ridurre al minimo i disagi per i conducenti. Si consiglia a chiunque debba percorrere la Tangenziale di Napoli di cercare percorsi alternativi e di prestare attenzione agli avvisi delle autorità.