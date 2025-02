Nata Sofia, la figlia di Lorenzo Rovagnati, imprenditore deceduto in un incidente in elicottero a Parma

La nascita della piccola Sofia arriva in un momento di profondo lutto per la famiglia Rovagnati, dopo la tragica morte di Lorenzo nell’incidente in elicottero.





È nata Sofia Rovagnati, la terza figlia di Federica Sironi e di Lorenzo Rovagnati, amministratore delegato dello storico salumificio italiano. La gioia per l’arrivo della piccola è purtroppo accompagnata da un dolore immenso: solo una settimana fa, Lorenzo, 42 anni, ha perso la vita in un tragico incidente in elicottero. Il velivolo, decollato da Noceto, in provincia di Parma, avrebbe dovuto riportarlo dalla sua famiglia a Biassono, in Brianza, ma si è schiantato poco dopo il decollo.

I funerali si terranno venerdì alle 14 presso la chiesa di San Martino, a Biassono, città che ospita anche lo stabilimento principale dell’azienda Rovagnati, simbolo dell’eccellenza italiana nel settore alimentare.

Indagini in corso: cosa ha causato la tragedia?

Le autorità stanno indagando per capire le cause dell’incidente. L’elicottero si è schiantato a soli 500 metri dal punto di decollo il 5 febbraio. L’inchiesta mira a chiarire se si sia trattato di un errore umano da parte dei due piloti – Flavio Massa e Leonardo Italiani, entrambi deceduti – o di un problema tecnico legato alla manutenzione o costruzione del velivolo, oppure se altri fattori esterni abbiano contribuito al disastro.

La Procura di Parma ha incaricato Stefano Benassi, ex pilota e comandante aeronautico, come consulente tecnico. Benassi avrà 90 giorni per produrre un rapporto dettagliato. Inoltre, Valentina Bugelli, responsabile dell’Istituto di medicina legale di Parma, è stata incaricata delle autopsie sui corpi delle vittime.

Lorenzo Rovagnati: una vita dedicata all’eccellenza italiana

Lorenzo Rovagnati, scomparso a soli 42 anni, era il volto moderno dello storico salumificio Rovagnati, fondato nel 1941 dal nonno Angelo Ferruccio. Insieme al fratello Ferruccio, Lorenzo aveva trasformato l’azienda in un marchio globale, conosciuto come il “re dei prosciutti”.

Con un fatturato annuo che supera i 300 milioni di euro, Rovagnati conta oltre mille dipendenti attivi in 20 Paesi. Negli ultimi quindici anni, sotto la guida di Lorenzo e Ferruccio, l’azienda ha ampliato i propri orizzonti aprendo il primo stabilimento produttivo negli Stati Uniti e rafforzando la propria presenza in mercati come Canada, Hong Kong, Messico e Singapore. Tra le acquisizioni strategiche si ricordano lo storico marchio di affettatrici Berkel e il brand di lusso Pineider.

Lorenzo lascia la moglie Federica Sironi e tre figli, l’ultima dei quali, Sofia, è venuta al mondo proprio oggi. La sua scomparsa rappresenta una perdita enorme non solo per la sua famiglia ma anche per il mondo imprenditoriale italiano.