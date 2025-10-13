Nella Striscia di Gaza non si ferma la violenza: il giornalista Saleh Al-Jafarawi ucciso mentre documentava gli scontri





Dopo due anni di incessanti bombardamenti e conflitti, Saleh Al-Jafarawi, un giovane giornalista di Gaza di 27 anni, ha trovato un momento di gioia nel recente cessate il fuoco. In un video emozionante, trasmesso pochi giorni fa, Al-Jafarawi esprimeva la sua felicità per la liberazione della sua gente dalla sofferenza e dalla violenza. “State vivendo questa immensa gioia, la gioia delle strade della Striscia di Gaza“, aveva dichiarato, mentre veniva sollevato in trionfo dalla folla festante. Tuttavia, questa gioia è stata tragicamente interrotta quando, poche ore fa, è stato ucciso nelle stesse strade in cui aveva celebrato.





La situazione a Gaza rimane critica e complessa. Nonostante l’apparente cessazione delle ostilità, il clima di terrore e violenza continua a imperversare. Al-Jafarawi è stato colpito alla testa da milizie locali, che secondo fonti locali sono sostenute e finanziate da Israele, nell’ambito di una strategia anti-Hamas. Il giornalista stava coprendo gli scontri tra le milizie rivali di Hamas e le forze di sicurezza interne quando è stato ferito mortalmente.

Dopo il ritiro delle forze israeliane da Gaza City, è iniziata una campagna di “pulizia” da parte delle milizie palestinesi, mirata a eliminare i gruppi considerati “traditori”. Queste milizie, finanziate da Tel Aviv, sono state accusate di collaborare con le forze israeliane contro Hamas. Da quando è stato dichiarato il cessate il fuoco, le forze di sicurezza palestinesi, legate a Hamas, hanno arrestato numerosi sospetti collaboratori e membri di clan anti-Hamas, con notizie che suggeriscono che alcuni di loro potrebbero affrontare l’esecuzione.

Al-Jafarawi è il 255esimo giornalista ucciso nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023. La sua morte ha suscitato indignazione e tristezza tra i colleghi e la comunità internazionale. Un video circolato online lo mostra insieme ad Anas al-Sharif, un altro noto giornalista di Gaza ucciso in un attacco mirato dell’esercito israeliano all’ospedale Al-Shifa lo scorso 10 agosto. La tragica coincidenza delle loro morti evidenzia il rischio costante affrontato dai giornalisti in una regione devastata dalla guerra.

Le dichiarazioni di Al-Jafarawi durante la celebrazione del cessate il fuoco risuonano ora come un grido di speranza spezzata. “Dopo due anni di torture, di massacri, di sfollamenti forzati e uccisioni, oggi la gente di Gaza ha finalmente il diritto di essere felice”, aveva affermato con entusiasmo. Purtroppo, la realtà ha dimostrato che la pace è ancora lontana e che il ciclo di violenza sembra non avere fine.

La comunità internazionale continua a monitorare la situazione a Gaza, ma le notizie di violenze e omicidi continuano a emergere, alimentando preoccupazioni per la sicurezza e i diritti umani nella regione. La morte di Al-Jafarawi rappresenta non solo una perdita per il giornalismo, ma anche un simbolo della fragilità della vita in un contesto di conflitto prolungato.

La sua uccisione, avvenuta in un momento in cui si sperava in una tregua, solleva interrogativi sulla stabilità e sulla sicurezza a Gaza. La situazione rimane tesa, con le milizie locali pronte a colpire chiunque venga percepito come una minaccia. Le conseguenze di questa violenza si riflettono non solo sulla vita dei singoli, ma anche sulla capacità dei giornalisti di svolgere il proprio lavoro in condizioni di sicurezza.

Mentre il mondo osserva, la comunità di Gaza continua a vivere sotto il peso di un conflitto che sembra non avere fine. La morte di Saleh Al-Jafarawi è un triste promemoria del costo umano della guerra e delle sfide che affrontano coloro che cercano di raccontare la verità in mezzo al caos. La speranza di una pace duratura rimane un sogno lontano per molti, mentre il sangue continua a scorrere nelle strade di Gaza.



