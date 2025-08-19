Netturbino colto a urinare in strada in pieno servizio: Salerno Pulita si scusa e annuncia verifiche sul licenziamento





Un episodio controverso ha scosso la città di Salerno nelle ultime ore: un netturbino dell’azienda Salerno Pulita, responsabile della raccolta dei rifiuti nel capoluogo campano, è stato ripreso da alcune telecamere mentre urinava in strada durante l’orario di lavoro. Il fatto, avvenuto nei pressi del mezzo aziendale, ha generato un’ondata di polemiche sia tra i cittadini che sui social media, spingendo l’azienda a intervenire prontamente con una nota ufficiale per scusarsi e annunciare provvedimenti disciplinari.





L’amministratore unico di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet, ha condannato fermamente l’accaduto, definendolo un comportamento “incivile” e lesivo dell’immagine della società e dei suoi dipendenti. “A nome della società ci scusiamo con tutta la città per l’accaduto”, ha dichiarato Bennet nella nota ufficiale. Ha poi aggiunto che il lavoratore responsabile sarà identificato e sottoposto a una “esemplare sospensione dal lavoro come provvedimento disciplinare” e che sarà valutata anche “un’intimazione di licenziamento laddove possibile”.

La vicenda, che ha visto un rapido diffondersi delle immagini sui social, ha sollevato un dibattito acceso sulla professionalità dei lavoratori e sul rispetto delle norme comportamentali durante il servizio pubblico. L’azienda ha sottolineato come questo episodio danneggi non solo la reputazione della società ma anche quella dei dipendenti che quotidianamente si impegnano per garantire il decoro urbano e la qualità del servizio. Nella nota, Bennet ha ribadito che il comportamento del singolo lavoratore non rappresenta la totalità degli operatori, molti dei quali lavorano con dedizione per valorizzare le attività dell’azienda.

La reazione pubblica non si è fatta attendere. Numerosi cittadini hanno espresso indignazione per il gesto, chiedendo misure severe nei confronti del netturbino. Alcuni hanno anche sollevato interrogativi sulla gestione interna dell’azienda e sulla formazione dei dipendenti in merito ai comportamenti da adottare durante il servizio. Tuttavia, c’è chi ha avanzato ipotesi più comprensive, suggerendo che il gesto potrebbe essere stato dettato da necessità fisiologiche in assenza di alternative pratiche.

Salerno Pulita, dal canto suo, ha ribadito l’importanza di mantenere standard elevati di comportamento per tutti i dipendenti. L’azienda ha inoltre sottolineato che il rispetto del decoro urbano è una priorità assoluta, non solo per la città ma anche per la dignità dei lavoratori che operano quotidianamente sul territorio.

La questione del licenziamento, che sarà valutata nei prossimi giorni, rappresenta un punto cruciale nella gestione dell’accaduto. Se confermata, potrebbe segnare un precedente significativo per episodi simili nel settore pubblico. Intanto, l’azienda ha promesso un’indagine interna approfondita per chiarire ogni dettaglio e prendere le misure necessarie.

Questo incidente mette in luce la necessità di un maggiore controllo e supervisione nel settore della raccolta rifiuti, nonché l’importanza di sensibilizzare i lavoratori su comportamenti adeguati durante il servizio. Resta da vedere come Salerno Pulita gestirà la situazione nel lungo termine e se adotterà misure preventive per evitare episodi simili in futuro.



