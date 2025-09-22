“Non me ne frega niente” La risorsa che ha occupato la casa di Ivano dei Cugini di Campagna lo deride in diretta





La situazione di Samia, l’inquilina abusiva della casa di Ivano Michetti, noto chitarrista e fondatore del gruppo musicale I Cugini di Campagna, continua a destare scalpore. Nonostante la sentenza del Tribunale di Roma che nel 2024 ha stabilito l’obbligo per Samia di liberare l’abitazione, la donna ha dichiarato di non avere intenzione di andarsene. Intervistata dal programma Fuori dal Coro di Rete 4, condotto dal giornalista Mario Giordano, ha risposto in modo aggressivo all’inviata: “Oggi giorno venite a rompere il c…. – io non esco da qua. Capito?”.





La vicenda ha inizio nel 2022, quando Ivano Michetti decide di affittare il suo appartamento situato a Tor Pignattara, un quartiere di Roma, a un cittadino iracheno. L’inquilino, insieme alla propria famiglia, firma un contratto di locazione per un importo mensile di 350 euro. Tuttavia, la situazione si complica quando l’uomo è costretto a tornare nel suo Paese per motivi personali e affida le chiavi dell’abitazione a una conoscente. Al suo rientro in Italia, Michetti scopre con sorpresa che una persona sconosciuta, identificata poi come Samia, ha occupato l’appartamento.

Di fronte a questa situazione, Ivano Michetti decide di intraprendere un’azione legale contro l’inquilina abusiva. Il Tribunale di Roma si pronuncia a favore del chitarrista, ordinando a Samia di lasciare l’abitazione. Tuttavia, la donna non sembra disposta a rispettare la sentenza. Michetti ha denunciato più volte in televisione la situazione difficile in cui si trova: “Sono tre anni che non paga l’affitto. Le devo pagare pure le spese condominiali e le bollette!”, evidenziando così il danno economico subito.

La questione ha sollevato un acceso dibattito sulla legalità e i diritti degli inquilini, oltre a mettere in luce le difficoltà che molti proprietari affrontano nel recuperare possesso delle proprie abitazioni. La resistenza di Samia ha attirato l’attenzione dei media, e la sua reazione durante l’intervista ha fatto il giro della rete, suscitando reazioni contrastanti tra il pubblico. Mentre alcuni sostengono i diritti dei proprietari, altri si interrogano sulle condizioni che possono portare a situazioni di sfratto e occupazione abusiva.

Nonostante l’esasperazione per la situazione, Ivano Michetti ha trovato un modo per affrontare il problema con una certa leggerezza. Durante l’intervista, ha parodiato il celebre ritornello della canzone “Anima mia”, trasformando il testo in un commento sulla sua attuale difficoltà: “Anima mia, torna a casa tua… Li …tacci tua”. Questo approccio ha dimostrato la sua resilienza e il tentativo di affrontare la situazione con umorismo, anche se la questione rimane seria e complessa.

L’occupazione abusiva di immobili è un fenomeno che colpisce molte città italiane, e la storia di Ivano Michetti e Samia mette in evidenza le sfide legali e morali che emergono in tali situazioni. Le leggi italiane offrono protezione agli inquilini, ma ci sono anche diritti fondamentali per i proprietari che devono essere rispettati. La difficoltà di risolvere queste dispute legali può portare a un lungo processo, lasciando i proprietari in una situazione di incertezza e disagio economico.

Mentre la storia continua a svilupparsi, la comunità locale e il pubblico osservano attentamente gli sviluppi. La vicenda di Ivano Michetti non è solo un caso isolato, ma rappresenta un problema più ampio che richiede attenzione e riflessione. Le autorità competenti sono chiamate a trovare soluzioni che possano tutelare sia i diritti dei proprietari che quelli degli inquilini, evitando che situazioni simili si ripetano in futuro.



