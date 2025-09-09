“Non parlavo più dopo l’ictus, ora ho ritrovato la parola”: il nuovo inizio di Athina Cenci





Era il 2001 quando Athina Cenci, celebre volto del cinema italiano, fu colpita da un ictus che le stravolse la vita. L’evento le causò gravi difficoltà nel parlare, segnando una pausa forzata nella sua carriera di attrice. Per oltre vent’anni, la sua voce è rimasta in silenzio, ma ora, grazie a un lungo percorso di riabilitazione, l’artista ha ritrovato la capacità di esprimersi. In un’intervista recente rilasciata a Repubblica, Athina Cenci ha raccontato la sua rinascita, descrivendo il ritorno alla parola come “incredibile”.





L’ictus ha rappresentato una sfida enorme per l’attrice, che si è vista privata di uno degli strumenti fondamentali per il suo lavoro. La sua casa con vista sul Gianicolo, ricca di libri che le hanno fatto compagnia durante gli anni difficili, è stata testimone di un percorso di recupero lungo e complesso. “Per un’attrice non poter parlare è stato terribile, quasi una beffa. Ci sono voluti anni di esercizi quotidiani, ma adesso mi sento di nuovo viva”, ha dichiarato Cenci, esprimendo gratitudine nei confronti della dottoressa Boniver, che l’ha seguita durante la riabilitazione: “Mi ha salvata la dottoressa Boniver, che mi ha ridato la voce. Senza di lei non sarei qui a raccontarlo”.

La carriera di Athina Cenci è stata segnata da grandi successi. Ha raggiunto la popolarità con il film Speriamo che sia femmina, diretto da Mario Monicelli, che le ha fatto comprendere la serietà del mestiere di attrice: “Fu lui a farmi capire che recitare era un mestiere vero, non solo un gioco”. Quel ruolo le valse il prestigioso David di Donatello come miglior attrice non protagonista. Un altro capitolo importante della sua carriera è stato il trio comico dei Giancattivi, formato insieme ad Francesco Nuti e Alessandro Benvenuti. Con Nuti, in particolare, ha mantenuto un legame profondo anche dopo che ognuno ha preso strade diverse: “Lui ha preso la sua strada. Lo andavo a trovare in ospedale, ci capivamo senza parlare”.

Oltre al cinema, Athina Cenci ha avuto esperienze significative anche in televisione, collaborando con comici e attori emergenti. Ora, a 79 anni, dopo un lungo periodo di silenzio, l’attrice sente il desiderio di tornare sul set e riprendere a recitare. “Mi manca il set, mi manca il cinema. Ho voglia di tornare a recitare, sarebbe anche ora. Se ci fosse Paola Cortellesi, direi subito di sì”, ha affermato con nostalgia.



