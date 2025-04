Nostra figlia ha portato a casa il suo ragazzo, ma dopo averlo incontrato, mio marito ha dichiarato che non avrebbe mai accettato la sua scelta

Nella vita di nostra figlia, studentessa del terzo anno di università, è entrato un uomo. Io e mio marito eravamo molto felici e desideravamo con entusiasmo conoscerlo. Tuttavia, nostra figlia sembrava non avere alcuna fretta di presentarlo a casa. Questo ci ha fatto preoccupare: e se ci fosse qualcosa che non andava?





Alla fine, nostra figlia ha deciso di farci incontrare il suo corteggiatore. Mi ero preparata con attenzione, cucinando piatti speciali per l’occasione. Quando suonò il campanello, aprii la porta con un sorriso… ma notai immediatamente che mio marito impallidì, come se avesse visto un fantasma.

Si scoprì che il ragazzo in questione non era uno sconosciuto. Mio marito litigò con nostra figlia, dichiarando che non avrebbe mai accettato quella relazione e che non avrebbe partecipato al matrimonio. E io… non so come affrontare questa situazione.

Lisa, la nostra unica figlia, aveva cominciato a parlare da tempo del suo fidanzato, ma per qualche ragione evitava sempre di portarlo a casa. Io e mio marito, Victor, scherzavamo sul fatto che probabilmente lo avremmo conosciuto solo il giorno del loro matrimonio. Lei rispondeva sorridendo che Artem era un uomo serio e molto impegnato.

Col passare del tempo, iniziammo ad avere dei dubbi. E se ci fosse qualcosa di cui non voleva parlarci? Lisa è la nostra unica figlia, il nostro tesoro più grande. Avremmo voluto una famiglia numerosa, ma il destino ci ha donato solo lei. Le abbiamo sempre dedicato tutto il nostro amore, sostenendola in ogni scelta. Eravamo fieri dei suoi risultati: ha studiato con impegno, si è iscritta all’università con le sue forze e si sta costruendo una carriera promettente.

Per questo motivo, restammo sorpresi quando, al terzo anno, ci annunciò che stava vivendo una relazione seria con Artem.

— Tesoro, se è davvero così, dovresti farcelo conoscere, le dicemmo.

— Certo, ma ogni cosa a suo tempo, rispondeva lei, sempre con tono evasivo.

Trascorse un anno. Attendevamo ancora di incontrare Artem, ma sembrava sempre troppo impegnato. Organizziammo insieme ben quattro cene, preparando piatti speciali, ma ogni volta all’ultimo minuto il ragazzo annullava per motivi di lavoro. Finalmente, al quinto tentativo, si presentarono.

Mi ero dedicata ai preparativi con cura: avevo cucinato i piatti preferiti di Lisa, preparato una torta e curato ogni dettaglio della tavola. Quando suonò il campanello, aprii con un sorriso. Ma bastò un attimo: Victor sbiancò all’istante, come se avesse visto un fantasma.

Seguendo il suo sguardo, capii lentamente cosa lo avesse sconvolto: Artem aveva quasi la sua stessa età.

Ci sedemmo a tavola. Artem si presentò: è il direttore di una grande azienda, un uomo di successo, carismatico e ben educato. Appariva come una scelta solida e affidabile. Tuttavia, per tutta la serata, Victor rimase in silenzio, a malapena riuscendo a trattenere la tensione.

Quando ormai gli ospiti stavano per andare via, mio marito si offrì improvvisamente di accompagnare Artem all’uscita. Lisa si irrigidì, notai la sua inquietudine.

Avvertii che qualcosa non andava, così decisi di seguirli a distanza. Li sentii discutere, e le parole di mio marito mi gelarono:

— È mia figlia! Come hai potuto? Siamo cresciuti insieme!

— Victor, non sapevo che fosse tua figlia… L’ho scoperto solo dopo. Ma ormai è troppo tardi: la amo, rispose Artem con fermezza.

— Hai quasi cinquant’anni! Non diventerai mai mio genero!

Dopo quelle parole, la serata si concluse bruscamente. Lisa, in lacrime, lasciò la casa insieme ad Artem. Mio marito mi rivelò che Artem era stato un suo amico d’infanzia: avevano giocato insieme per anni nello stesso cortile, erano cresciuti fianco a fianco.

— Come posso accettare che mia figlia stia con lui? – mi disse sconvolto.

Da quel momento, Victor è crollato. Ha litigato con Lisa, ha dichiarato che non parteciperà al matrimonio e ha rifiutato ogni ulteriore discussione sull’argomento.

Io, invece, sono confusa. Amo mia figlia e vorrei che fosse felice. Ma amo anche mio marito, e lo conosco bene: il suo dolore è autentico. Ho paura che questo conflitto ci porti a perderla… e a rimanere soli nella vecchiaia.

Vi racconto la nostra storia con sincerità e spero che possiate offrirmi qualche consiglio.