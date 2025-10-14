Nuovo colpo di scena nel caso Garlasco: l’avvocato di Andrea Sempio revoca l’incarico a Lovati





Andrea Sempio, attualmente indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, ha deciso di revocare l’incarico al suo storico avvocato, Massimo Lovati. La notizia è stata confermata dalla seconda legale di Sempio, Angela Taccia, che ha sottolineato come le recenti dichiarazioni pubbliche e i comportamenti di Lovati, in particolare quelli di natura mediatica, abbiano influenzato questa scelta. Al momento, non è stato reso noto il nome del nuovo avvocato che si unirà al team difensivo di Sempio, ma si prevede che una decisione venga presa nei prossimi giorni.





Massimo Lovati, noto per il suo ruolo nel caso di Sempio, è stato al centro di varie controversie. Durante un’intervista con Fabrizio Corona nel marzo di quest’anno, Lovati ha affermato che l’indagine del 2017 su Sempio sarebbe stata “frutto di una macchinazione della difesa Giarda.” Queste dichiarazioni hanno portato a una denuncia per diffamazione da parte dei figli dell’avvocato Giovanni Giarda, deceduto nel 2021 e storico difensore di Alberto Stasi, già condannato per l’omicidio di Chiara Poggi. Attualmente, la Procura di Milano sta indagando sulla denuncia, e Lovati è stato iscritto nel registro degli indagati.

Per difendersi dalle accuse di diffamazione aggravata, Massimo Lovati ha richiesto di essere interrogato dal pubblico ministero Fabio De Pasquale, titolare dell’indagine. Nel frattempo, ha nominato come suo legale Fabrizio Gallo, il quale ha dichiarato che Lovati non intendeva attaccare la figura del professor Giarda, ma piuttosto criticare la linea difensiva adottata. L’interrogatorio con il pm è previsto nei prossimi giorni.

Le dichiarazioni pubbliche di Lovati, insieme ad alcune sue apparizioni televisive, hanno provocato tensioni con la famiglia di Andrea Sempio. In particolare, durante un intervento in TV, Lovati ha descritto i genitori di Sempio come “ignoranti come le capre.” Successivamente, ha cercato di chiarire che tale affermazione era parte di una strategia per colpire i giudici, sottolineando che il suo approccio può talvolta includere critiche dirette ai clienti. Nonostante ciò, Lovati ha espresso rammarico per la possibilità di abbandonare il caso, ribadendo di considerare Andrea Sempio innocente.

Un altro aspetto controverso riguarda i compensi legali. La famiglia Sempio ha dichiarato di aver scelto Lovati per i suoi costi contenuti, ma l’avvocato ha contestato questa affermazione, sostenendo che l’onorario percepito non riflette il lavoro effettuato. Ha affermato: “Se avessi seguito le tabelle professionali, altro che 10mila euro, il compenso sarebbe di almeno 100mila euro.”

Con la revoca dell’incarico e la necessità di trovare un nuovo avvocato, Andrea Sempio si trova in una fase critica del suo processo legale. Angela Taccia rimane il suo legale di riferimento per il momento, mentre la scelta del prossimo avvocato è attesa entro questa settimana. Nel frattempo, il caso di Garlasco continua a essere sotto i riflettori, con polemiche che si estendono oltre l’aspetto giudiziario, toccando il comportamento e il ruolo degli avvocati coinvolti.

La situazione di Andrea Sempio è complessa e il cambiamento nel team legale potrebbe influenzare lo sviluppo del caso. La decisione di revocare l’incarico a Lovati non solo segna un cambio di direzione nella strategia difensiva, ma evidenzia anche le tensioni e le sfide che caratterizzano i procedimenti legali in casi di alto profilo come questo.



