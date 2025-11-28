​​


‘Occhio, è armato’: Cicalone e il video assurdo in Metro — la risorsa gli mostra il coltello senza problemi

Emanuela B.
28/11/2025
Un individuo pericoloso, caratterizzato da comportamento aggressivo e armato di coltello, si aggira nei mezzi pubblici della capitale, pronto ad attaccare chiunque lo infastidisca.  Questa è la realtà quotidiana che migliaia di pendolari romani devono affrontare.  Quando la sicurezza diventerà una priorità assoluta?





