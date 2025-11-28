‘Occhio, è armato’: Cicalone e il video assurdo in Metro — la risorsa gli mostra il coltello senza problemi

Un individuo pericoloso, caratterizzato da comportamento aggressivo e armato di coltello, si aggira nei mezzi pubblici della capitale, pronto ad attaccare chiunque lo infastidisca. Questa è la realtà quotidiana che migliaia di pendolari romani devono affrontare. Quando la sicurezza diventerà una priorità assoluta?
🇮🇹 Un uomo pericoloso — aggressivo e armato di coltello — si aggira nei mezzi pubblici della capitale. Pronto ad attaccare chiunque gli dia fastidio. Questo è ciò che migliaia di pendolari affrontano ogni giorno a Roma. Quando la sicurezza diventerà una priorità?
— cicalonesimone (@cicalonesimone) November 26, 2025
