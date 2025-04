“Oggi sono sola e felice”, dice Elisabetta Gregoraci. “Dopo Briatore ho vissuto forti emozioni e delusioni”

Durante la puntata del 13 aprile di Verissimo, trasmessa su Canale 5, la showgirl Elisabetta Gregoraci ha condiviso la sua recente esperienza di salute e la sua situazione sentimentale con la conduttrice Silvia Toffanin. Gregoraci ha rivelato di essere stata ricoverata per dieci giorni a causa di problemi di salute, un periodo difficile che l’ha portata a riflettere su vari aspetti della sua vita.





Lo scorso settembre, Elisabetta aveva già affrontato un ricovero in ospedale per alcuni problemi di salute. Attraverso i social, aveva comunicato ai suoi follower: “Ora devo pensare a me stessa”. Oggi, a distanza di mesi, ha spiegato a Toffanin cosa le sia accaduto e le lezioni apprese da questa esperienza: “Adesso sto bene, sto attraversando una fase delicata della mia vita, dove ho capito delle cose. Mi sono fermata un secondo e ho detto ‘mi devo voler bene'”.

Gregoraci ha raccontato di essersi sentita male all’improvviso, un evento scaturito da una serie di fattori legati alla sua vita personale. Ha dichiarato: “Un programma che va via dalla tua vita, che era una famiglia e non solo un lavoro, il trasferimento di mio figlio a Ginevra, poi la vita sentimentale”. A causa di un’infezione che l’ha colpita, è stata costretta a un ricovero di dieci giorni. “Si sono messe insieme tutte queste cose e sono crollata. Sono finita in ospedale perché avevo una febbre molto alta, non capivamo cosa fosse. Mi hanno trovato una brutta infezione, causata da difese immunitarie troppo basse e stress”.

Parlando della sua vita sentimentale, Elisabetta Gregoraci ha confermato di essere attualmente single. “Sto molto bene come sto, da sola, anche in questo sono cambiata, prima avevo paura. Ho avuto delle frequentazioni che sono durate anche anni, però poi mi sono resa conto che non andavano bene per me, quindi ho lasciato andare”.

La conduttrice Silvia Toffanin le ha chiesto: “Hai amato davvero dopo Flavio Briatore?”. Gregoraci ha risposto: “Ho amato anche dopo di lui, amato e sofferto tanto. Ci sono state storie poi finite”. Nonostante la loro separazione, il rapporto con il suo ex marito è rimasto sereno e rispettoso. Elisabetta ha dichiarato di essere stata al fianco di Briatore anche durante i suoi recenti problemi di salute: “Penso che queste siano le cose importanti della vita, non ho fatto una cosa straordinaria ma una che secondo me era giusto fare. È bello rispettarsi e volersi bene, rimanere una famiglia”.

Nel corso dell’intervista, Gregoraci ha messo in evidenza l’importanza del rispetto reciproco e dell’intelligenza emotiva in un rapporto, sottolineando che ci sono state e ci sono ancora delle difficoltà. La showgirl ha dimostrato di aver trovato un equilibrio nella sua vita, sia a livello personale che professionale, e di essere in grado di affrontare le sfide con una nuova consapevolezza.