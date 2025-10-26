Omicidio di Garlasco, nuovo colpo di scena: dalla procura trapela una voce su Andrea Sempio, “Lo stanno per arrestare”





Le indagini sul delitto di Garlasco continuano a suscitare interesse e preoccupazione, con gli investigatori che si concentrano su Andrea Sempio, il quale potrebbe essere coinvolto in nuovi sviluppi del caso. L’avvocato Carlo Taormina ha pubblicato un post su Facebook in cui offre una ricostruzione degli eventi e lancia un avvertimento a Sempio, suggerendo che un arresto potrebbe essere imminente.





Nel suo messaggio, Taormina invita Sempio a presentarsi in Procura con i suoi legali per rendere un interrogatorio. L’avvocato esprime la sua preoccupazione affermando: “Stanno per arrestarlo perché questi magistrati stanno dentro a tunnel per le condotte investigative patologiche che hanno computo e stanno compiendo, annunciando colpi di teatro in continuazione rivelatisi ogni volta delle autentiche patacche”. Secondo Taormina, gli inquirenti sembrano essere in difficoltà e, per placare l’opinione pubblica, potrebbero decidere di procedere con un arresto.

L’avvocato sottolinea che i giudici e gli investigatori, a corto di idee, potrebbero tentare di arrestare Sempio per soddisfare le aspettative di una parte dell’opinione pubblica, descritta come “sanguinaria”. “Potrebbero, come spesso accade, tentare la strada dell’arresto che è molto attesa dalla parte sanguinaria dell’opinione pubblica e salvarsi anche da possibili responsabilità che a Nordio sono state già sollecitate”, ha aggiunto.

Taormina prosegue il suo post esortando Sempio a rivelare la verità ai magistrati, suggerendo che il giovane potrebbe aver creato un falso alibi per sfuggire alla pressione del processo. “Dica il vero e cioè che si è fatto un falso alibi perché non ne poteva più di stare sotto processo da innocente e non da assassino”, scrive l’avvocato. Inoltre, Taormina accenna a una possibile corruzione legata a un certo Venditti, ipotizzando che Sempio abbia pagato gli avvocati per far credere che i soldi dovessero essere dati a quest’ultimo.

Secondo la ricostruzione di Taormina, Sempio dovrebbe affermare che la mattina del delitto si trovava a casa con Chiara Poggi e che Stasi è entrato nell’abitazione dopo aver scoperto un presunto tradimento da parte di Chiara. L’avvocato sostiene che questa situazione avrebbe potuto scatenare la gelosia e la rabbia di Stasi, portandolo a commettere l’omicidio. “Stasi ha fatto irruzione perché sapeva del tradimento di Chiara e quindi intenzionalmente andò lì ed esplosero la rabbia e la gelosia che gli fecero assassinare Chiara davanti a Sempio o appena Sempio se ne uscì come vide entrare Stasi”, ha dichiarato.

Taormina conclude il suo post con un appello urgente a Sempio, esortandolo ad agire rapidamente per evitare possibili sviluppi negativi della sua situazione legale. “Faccia presto, Sempio, perché altrimenti la prossima settimana non la finisce in libertà. A proposito, si tratta di un mio sogno lovatiano. O no?”, afferma.

Il caso di Garlasco continua a rimanere uno dei più discussi e controversi in Italia, con le indagini che si rinnovano e le figure coinvolte che si trovano al centro di un dibattito pubblico acceso. La posizione di Andrea Sempio appare sempre più precaria, mentre il suo avvocato cerca di prepararlo a eventuali sviluppi legali. La tensione aumenta e la comunità attende con ansia ulteriori notizie da parte delle autorità competenti.



