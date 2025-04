“Ora devo dirlo”. Grande Fratello, Zeudi rompe il silenzio dopo la sconfitta: le parole su Jessica

La finale del Grande Fratello, andata in onda lunedì 31 marzo 2025, ha regalato momenti intensi e inaspettati, tra cui l’eliminazione precoce di Zeudi Di Palma, ex Miss Italia e tra le concorrenti favorite per la vittoria finale. Per la giovane napoletana, la serata si è conclusa molto prima del previsto, quando è stata eliminata al primo televoto flash in una sfida diretta contro Helena Prestes. Un risultato che l’ha esclusa dalla competizione già nelle prime battute della puntata, lasciandola nel ruolo di spettatrice per il resto della serata.





Giunta in studio dopo l’eliminazione, Zeudi Di Palma ha ricevuto il plauso delle opinioniste, in particolare di Beatrice Luzzi, che ha voluto elogiarla pubblicamente: “Volevo farle i complimenti perché è riuscita a gestire una pressione quotidiana molto importante nei confronti della sua intimità e della sua integrità, senza mai cadere né sul personale né nella volgarità. Sei stata una gran signora”. Parole che hanno strappato un sorriso all’ex Miss Italia, visibilmente emozionata.

Durante un’intervista con il conduttore Alfonso Signorini, Zeudi ha poi parlato dei suoi sogni per il futuro, rivelando il desiderio di intraprendere una carriera nel mondo del cinema. “Prima, però, devo fare un corso di dizione”, ha scherzato, facendo riferimento al suo accento napoletano. Dopo l’intervista, si è unita agli altri ex concorrenti nello studio, dove ha seguito con grande partecipazione il proseguimento della serata.

Il momento più emozionante per Zeudi Di Palma è stato quando la sua amica del cuore, Chiara Caianelli, si è classificata al terzo posto. La cubista di Trento, che ha sorpreso tutti con il suo percorso nel reality, è stata eliminata nella sfida contro Jessica Morlacchi. Le telecamere hanno immortalato Zeudi mentre prima esultava, pensando che Chiara avesse vinto, e poi si disperava con le mani nei capelli, realizzando che la sua amica era stata eliminata. Nonostante la delusione, Zeudi ha continuato a tifare con entusiasmo per la sua favorita.

Quando il nome di Jessica Morlacchi è stato proclamato vincitrice del Grande Fratello, Zeudi non ha trattenuto la gioia. È balzata in piedi, saltando di felicità, e si è precipitata verso la cantante per abbracciarla calorosamente. Subito dopo, ha voluto esprimere il suo pensiero davanti alle telecamere: “Sono felicissima perché ha vinto Jessica Morlacchi. È la mia preferita, sia come spettatrice che come concorrente. Meritava tanto questa vittoria, le auguro il meglio. Questo è solo l’inizio. Ti voglio bene, Jessica!”. Parole di affetto che hanno sottolineato il legame speciale tra le due concorrenti.

La vittoria di Jessica Morlacchi è stata accolta con entusiasmo da Zeudi, anche perché la cantante ha sconfitto Helena Prestes, con la quale Zeudi aveva ormai rotto i rapporti all’interno della casa. Durante tutta la serata, infatti, Zeudi non ha rivolto alcuna parola alla modella, segno evidente delle tensioni rimaste irrisolte tra le due.

I fan di Zeudi Di Palma, invece, hanno accolto con soddisfazione la sconfitta di Helena, considerandola una sorta di “rivincita morale” per la loro beniamina, eliminata troppo presto. Sui social, molti sostenitori dell’ex Miss Italia hanno espresso il loro dispiacere per l’esito del televoto, ma anche orgoglio per il percorso di Zeudi nel reality.