Ornella Muti: “Eleonora Giorgi penalizzata da cinema e TV. Nessuna rivalità tra noi, le liti erano preparate”

Il 3 marzo, Eleonora Giorgi è venuta a mancare a Roma a causa di un tumore al pancreas diagnosticato nel 2023. I funerali si svolgeranno domani presso la Chiesa degli Artisti, ma nel frattempo numerosi ex colleghi hanno voluto rendere omaggio all’attrice, condividendo aneddoti e ricordi. Tra questi, Ornella Muti, amica di lunga data di Giorgi, ha rilasciato un’intervista al Corriere in cui ha parlato della loro relazione, chiarendo le voci di una presunta rivalità.





Muti ha affermato: “Era tutto finto, siamo sempre state unite. Le liti erano organizzate, hanno messo in piedi una scena dove ci prendevamo a borsettate…quante risate.” Secondo Ornella, Eleonora avrebbe meritato più opportunità nel mondo del cinema e della televisione. “È un’attrice che ha vinto Nastri d’Argento, una donna di cultura. Noi italiani non abbiamo memoria,” ha aggiunto, sottolineando il suo dispiacere per il modo in cui Giorgi è stata trattata nel corso della sua carriera.

L’ultima volta che Muti ha visto Giorgi è stata il 28 gennaio, durante la presentazione del libro del figlio Andrea Rizzoli. In quell’occasione, le due attrici si sono ritrovate insieme ad altre amiche, tra cui Barbara Palombelli. Ornella ha ricordato che Eleonora aveva organizzato quell’evento come un modo per salutare le sue amiche. Nonostante le sue condizioni di salute, Giorgi ha voluto abbracciare Muti, dicendo: “Chissenefrega, io ti voglio abbracciare.”

Riguardo alle voci di rivalità, Muti ha ribadito che non c’era nulla di vero: “Tutto finto. Ci siamo super divertite insieme. Le liti erano organizzate.” Ha anche parlato della loro amicizia, evidenziando come abbiano condiviso successi e momenti di gioia. “Eleonora ha speso sempre parole meravigliose per me. Abbiamo condiviso tante amicizie e siamo sempre state unite,” ha affermato Ornella.

Eleonora Giorgi è stata una figura controcorrente nel panorama dello spettacolo italiano, spesso esprimendo il desiderio di indipendenza in un’epoca in cui le donne non erano sempre prese sul serio. Muti ha commentato: “Oggi è tutto un teatro delle futilità. Anche ai Festival, penso a Sanremo per esempio, si parla di look e brand. Ma la personalità è un’altra cosa ed Eleonora ne aveva tanta.”

Quando le è stato chiesto se avesse mai visto Giorgi triste, Muti ha risposto con decisione: “Triste no – certo aveva qualche fragilità, ma la sua intelligenza superava tutto – ma l’ho vista arrabbiata, sì.” L’attrice ha spiegato che la rabbia di Eleonora derivava dal fatto che l’industria cinematografica italiana si era dimenticata di loro. “Io penso che Eleonora sia stata davvero penalizzata, aveva diritto ad avere di più dal cinema e dalla tv,” ha dichiarato.

In diverse interviste, Giorgi aveva parlato delle difficoltà che le donne over 60 affrontano nel trovare ruoli significativi nel cinema. “Non so se ne soffrisse, ma è una questione che fa riflettere. Non le è stato restituito ciò che lei meritava,” ha detto Muti, esprimendo il suo rammarico per il fatto che Eleonora non avesse ricevuto il riconoscimento che le spettava.

La scomparsa di Eleonora Giorgi ha lasciato un segno profondo nel cuore di chi l’ha conosciuta e apprezzata. La sua carriera, costellata di successi e riconoscimenti, è stata anche segnata da sfide e difficoltà, in particolare per quanto riguarda le opportunità lavorative. Ornella Muti, con il suo ricordo affettuoso e le sue parole di stima, ha contribuito a mantenere viva la memoria di un’attrice che ha segnato il panorama del cinema italiano.