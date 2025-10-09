Pace a Gaza, Enzo Iacchetti solleva dubbi in un video: “Mi dispiace, ma non ci credo”





Enzo Iacchetti ha espresso scetticismo riguardo alla tregua tra Israele e Hamas con un video su Instagram, utilizzando un tono diretto e disilluso. Nel video afferma: “Tregua, mah… Ho sentito che è stata firmata questa tregua tra Israele e Palestina. Non ho un dubbio, ho miliardi di dubbi, perché so che il progetto originale del signor Netanyahu non è proprio questo. Non si è mai parlato del futuro di questo popolo, di dove andrà questa gente e perché ogni giorno ne muoiano ancora così tanti”.





Iacchetti conclude con un giudizio netto: “Mi dispiace, ma non ci credo, per ora. Poi, se vedrò delle immagini che non sono più quelle che ho visto sinora, può darsi che mi ricreda. Ho molti dubbi su questa tregua”.

Il conduttore aveva già affrontato il tema in un, ormai celebre, scontro televisivo durante una puntata di “È sempre Cartabianca”, dove aveva dato vita a una lite accesa con Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici d’Israele. In quell’occasione, i toni si erano accesi: Mizrahi aveva accusato Iacchetti, definendolo “fascista”, mentre Iacchetti, difendendo il popolo palestinese, aveva risposto con insulti e minacce. Ora, a un piano di pace firmato con un cessate il fuoco che potrebbe arrivare nelle prossime ore, a Iacchetti non resta che mettere in dubbio l’efficacia dell’accordo.

