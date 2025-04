Padre e figlio di 17 anni trovati senza vita in casa nel Bellunese: si indaga per omicidio-suicidio

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di martedì 22 aprile, quando le forze dell’ordine e gli operatori sanitari del Suem 118 sono intervenuti in un’abitazione nel bellunese a seguito di segnalazioni di colpi di arma da fuoco. Nonostante l’arrivo tempestivo delle ambulanze e dell’elicottero, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso delle due vittime, un uomo di 50 anni e suo figlio di 17 anni, uno studente.





Le prime indagini indicano la possibilità di un omicidio-suicidio. Secondo le informazioni raccolte, il padre avrebbe ucciso il figlio prima di togliersi la vita. La madre del ragazzo, presente in casa al momento della tragedia, non era però in casa quando sono avvenuti i fatti. Le autorità stanno attualmente cercando di chiarire le motivazioni che hanno portato a questo gesto estremo, con il magistrato di turno della Procura di Belluno già sul posto per avviare i primi accertamenti e ricostruire l’esatta dinamica degli eventi.

Il sindaco di Lamon, Loris Maccagnan, ha dichiarato di essere in contatto con i suoi collaboratori per seguire l’evoluzione della situazione, come riportato dal Corriere del Veneto. La famiglia coinvolta è descritta come parte di una piccola comunità tranquilla, che non ha mai dato problemi in passato.

La segnalazione dell’incidente è giunta da alcuni vicini di casa intorno alle 17:00, dopo aver udito il rumore degli spari. Questo evento tragico segue un altro caso avvenuto poche ore prima nel Pisano, dove un uomo di 63 anni, Benedetto Ceraulo, ha tentato di togliere la vita al figlio di 37 anni dopo una violenta lite. In quel caso, il figlio è riuscito a fuggire e sarà operato all’ospedale di Pontedera, ma le sue condizioni non sono gravi. Il padre, invece, è ricoverato in condizioni critiche al policlinico di Pisa.

Ceraulo è noto per essere l’esecutore materiale dell’omicidio di Maurizio Gucci, avvenuto a Milano nel 1995, un fatto che ha suscitato grande attenzione mediatica.

Le indagini sull’omicidio-suicidio nel bellunese stanno proseguendo con serietà, mentre la comunità locale è scossa da questi eventi drammatici. Le autorità stanno cercando di raccogliere ulteriori informazioni per comprendere le motivazioni dietro a gesti così estremi, che hanno colpito due famiglie in modo devastante. Le forze dell’ordine continueranno a monitorare la situazione e a fornire supporto alle persone coinvolte, mentre la comunità si unisce nel dolore per queste perdite tragiche.