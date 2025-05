Padre spara al figlio in strada e lo uccide, poi si costituisce: tragedia familiare a Lamezia Terme

Una drammatica lite tra un padre e suo figlio si è conclusa in modo tragico nella città di Lamezia Terme, situata in provincia di Catanzaro. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di venerdì 2 maggio, nel quartiere Marinella, nella parte meridionale della città calabrese. Francesco Di Cello, un ex guardia giurata in pensione, ha sparato al figlio trentenne, Bruno Di Cello, ponendo fine alla sua vita.





In seguito al tragico evento, il padre si è immediatamente consegnato alle autorità, confessando il crimine appena commesso. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi medici, Bruno Di Cello è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate.

Le forze dell’ordine sono ora impegnate nell’indagine per comprendere meglio la dinamica dei fatti e il movente che ha portato a questo tragico epilogo. Secondo le prime informazioni raccolte, la lite tra padre e figlio sarebbe avvenuta in una strada poco trafficata vicino a una villetta. La discussione sarebbe degenerata rapidamente, culminando con i colpi di pistola fatali.

L’allarme è stato dato da alcuni automobilisti di passaggio che hanno notato l’auto di Bruno Di Cello ferma con il corpo del giovane riverso sul sedile. All’arrivo della polizia e dei sanitari, il corpo del trentenne è stato trovato privo di vita, rendendo vani tutti i tentativi di rianimazione.

Successivamente, Francesco Di Cello si è presentato spontaneamente alle forze dell’ordine, ammettendo la responsabilità dell’omicidio. Secondo fonti vicine alle indagini, l’omicidio potrebbe essere maturato in un contesto di disperazione familiare.

La scena del crimine è stata esaminata dalla polizia scientifica, che ha raccolto prove come bossoli e tracce di sangue. Inoltre, l’auto della vittima è stata sequestrata per ulteriori accertamenti. Le autorità stanno anche ascoltando persone vicine ai due uomini per cercare di ottenere ulteriori dettagli sui rapporti familiari e su eventuali motivi che potrebbero aver scatenato la lite.

Nel frattempo, sono in corso perquisizioni presso l’abitazione di Francesco Di Cello per raccogliere ulteriori elementi utili all’indagine. Le autorità stanno lavorando per ricostruire con precisione gli eventi e comprendere appieno le circostanze che hanno portato a questa tragedia familiare.

Il caso ha scosso profondamente la comunità di Lamezia Terme, lasciando i residenti increduli di fronte a un evento così drammatico. La città è ora in attesa di ulteriori sviluppi dalle indagini e spera che venga fatta piena luce su quanto accaduto.

Questa tragedia sottolinea ancora una volta la complessità delle dinamiche familiari e come situazioni di conflitto possano sfociare in eventi drammatici se non gestite adeguatamente. Le autorità locali stanno cercando di sensibilizzare la comunità sull’importanza della comunicazione e del supporto reciproco all’interno delle famiglie per prevenire simili tragedie in futuro.