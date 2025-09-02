Palermo, tragico incidente in moto: Domenico e Antonio muoiono a 22 e 27 anni





Un grave incidente stradale ha sconvolto la città di Palermo nelle ultime ore, portando alla tragica scomparsa di due giovani. Si tratta di Domenico Schiavo, 22 anni, e Antonio Mazzola, che aveva appena festeggiato il suo 27° compleanno. L’incidente si è verificato lungo viale Regione Siciliana, all’altezza del sottopassaggio di via Belgio, intorno all’1:30 della notte tra lunedì 1 e martedì 2 settembre.





Secondo le prime ricostruzioni, i due amici stavano viaggiando su una Kawasaki bianca, una moto di grossa cilindrata, quando, per cause ancora in corso di accertamento, hanno perso il controllo del mezzo. La moto avrebbe sbandato violentemente, finendo contro il guardrail. L’impatto è stato così forte da farli sbalzare a diversi metri di distanza. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori del 118, giunti sul posto con tre ambulanze, le ferite riportate dai giovani sono risultate troppo gravi e i medici non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche diverse pattuglie della polizia stradale e municipale per gestire la viabilità e avviare i rilievi. Il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico per alcune ore, coinvolgendo anche la carreggiata opposta. Gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale stanno analizzando le dinamiche dell’accaduto, che al momento sembrano indicare un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Sono state inoltre acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per ricostruire con maggiore precisione i momenti precedenti allo schianto.

La notizia ha lasciato un segno profondo nella comunità locale e sui social network, dove amici e parenti delle vittime hanno espresso il loro dolore con numerosi messaggi di cordoglio. La tragedia ha colpito particolarmente chi conosceva Antonio Mazzola, sommelier in un noto ristorante del centro storico di Palermo, e Domenico Schiavo, impiegato presso un’agenzia di scommesse nel capoluogo siciliano.

L’impatto emotivo dell’incidente è amplificato dal fatto che Antonio Mazzola aveva festeggiato il suo compleanno poche ore prima della tragedia. La sua vita si è spezzata improvvisamente e in modo drammatico, lasciando un vuoto incolmabile tra i suoi cari. Anche la famiglia e gli amici di Domenico Schiavo sono sconvolti dall’accaduto, ricordandolo come un giovane pieno di vita e progetti per il futuro.

La polizia locale continua a lavorare per chiarire tutti gli aspetti dell’incidente. Al momento non sono emerse evidenze che possano indicare il coinvolgimento di terzi o altre cause esterne. Tuttavia, gli investigatori non escludono alcuna ipotesi e attendono ulteriori dettagli dalle analisi delle immagini delle telecamere e dai rilievi sul luogo.

Questo tragico episodio riporta ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza stradale e sull’importanza di adottare comportamenti prudenti alla guida, soprattutto quando si utilizzano mezzi a due ruote. In attesa di ulteriori sviluppi sull’accaduto, la comunità di Palermo si stringe attorno alle famiglie delle vittime, colpite da una perdita così improvvisa e dolorosa.

Un’altra tragedia simile si è verificata recentemente a Taranto, dove un uomo di 34 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua moto. Questi incidenti sottolineano quanto sia importante mantenere alta l’attenzione su strada e rispettare le norme di sicurezza.



