Pamela Petrarolo rivela le ragioni della sua uscita dal Grande Fratello durante un’intervista a Verissimo, condividendo momenti difficili legati alla sua famiglia

Nella puntata di Verissimo andata in onda il 22 febbraio 2025 su Canale 5, Pamela Petrarolo ha svelato i motivi che l’hanno spinta a lasciare la casa del Grande Fratello. Ospite di Silvia Toffanin, l’artista ha raccontato dettagli significativi della sua vita, sia personale che professionale. Nata nel 1976, Pamela è conosciuta nel panorama dello spettacolo italiano come cantante, showgirl e coreografa. La sua recente partecipazione al Grande Fratello è stata interrotta a causa di gravi motivi familiari.





Durante l’intervista, Pamela ha spiegato con chiarezza le ragioni della sua decisione: “Mio padre sta male, è in ospedale, e io voglio stare vicino a lui”. Questo annuncio ha colpito profondamente il pubblico, che ha potuto vedere il lato vulnerabile dell’artista. Inoltre, Pamela ha condiviso un altro aspetto doloroso della sua vita, ovvero la scomparsa del fratello Manuel. Con voce tremante, ha raccontato: “Manuel è sparito da casa e, nonostante gli sforzi, la famiglia non ha più avuto sue notizie da tempo”. Queste esperienze hanno reso il periodo attuale particolarmente difficile per Pamela.

Nel corso della trasmissione, oltre a Pamela, sono intervenuti anche altri ospiti di rilievo. Tra questi, Nicolò De Devitiis, noto inviato de Le Iene, ha condiviso le sue esperienze lavorative e personali. Ivana Spagna e Beppe Carletti hanno parlato dei loro progetti musicali e della loro lunga carriera nella musica italiana. La presenza di Pamela a Verissimo ha offerto al pubblico l’opportunità di approfondire le sfide che sta affrontando, in particolare riguardo alla sua uscita dal Grande Fratello.

Pamela Petrarolo ha chiarito: “Il mio papà è il motivo per cui ho dovuto abbandonare il Grande Fratello. Non ho rivelato nulla in casa perché non volevo che i ragazzi si buttassero giù per me”. Questa dichiarazione mette in evidenza il suo senso di responsabilità nei confronti degli altri concorrenti, mostrando quanto tenga al benessere degli altri anche in un momento di grande difficoltà personale. Ha continuato, rivelando che il suo compagno è venuto a prenderla: “Ci eravamo fatti la promessa che se fosse successo qualcosa a mio papà mi sarebbe dovuto venire a prendere subito”.

Pamela ha anche fornito aggiornamenti sullo stato di salute del padre, affermando: “Adesso è ancora in ospedale. Lui è molto forte, ne ha passate tante e devo dire che è un grande esempio di forza e coraggio. Ho preso da lui, assolutamente”. Questa testimonianza ha toccato il cuore di molti, evidenziando la determinazione e la resilienza con cui Pamela affronta le sfide della vita.

La sua uscita dal Grande Fratello ha suscitato una forte reazione nel pubblico, che ha mostrato solidarietà nei confronti della concorrente. Molti fan hanno espresso il loro supporto sui social media, riconoscendo il coraggio di Pamela nel mettere la famiglia al primo posto. La sua sincerità e vulnerabilità hanno reso la sua storia ancora più toccante, dimostrando che, nonostante la fama e il successo, le priorità personali e familiari rimangono fondamentali.