Panico in quota: un aereo con 178 passeggeri scende di centinaia di metri senza che i piloti se ne rendano conto

L’8 marzo 2025, un incidente aereo ha coinvolto un Boeing 737 di Ryanair, partito dall’aeroporto di Stettino in Polonia e diretto verso Londra-Stansted. Durante il volo, l’aereo ha subito una discesa improvvisa di circa 167 metri, un evento che è passato inosservato ai piloti fino a quando non è stato troppo tardi per intervenire. Questo episodio è emerso solo dopo che l’Air Accident Investigation Branch (AAIB) ha completato le sue indagini sull’incidente.





Secondo il rapporto dell’AAIB, la discesa dell’aereo è stata causata da una procedura errata. In particolare, il comandante era “monitorando le azioni del copilota, anziché quelle dell’aereo”. Questa distrazione ha portato a una perdita di controllo temporanea, con l’aereo che ha superato di oltre 60 metri l’altitudine autorizzata. Questo fenomeno, noto come “livel bust”, si verifica quando un aereo non riesce a mantenere il livello di volo previsto, potenzialmente invadendo lo spazio aereo di altri velivoli.

In un momento critico, il Boeing 737 ha sfiorato un elicottero che operava nelle vicinanze di Stansted, un evento che avrebbe potuto avere conseguenze disastrose. Nonostante la gravità della situazione, gli ufficiali del controllo del traffico aereo (ATCO) non si sono accorti della discesa. Secondo il rapporto, la discesa è stata di “breve durata”, poiché gli ATCO erano concentrati sul “coordinamento della partenza successiva”.

Il rapporto dell’AAIB sottolinea l’importanza di mantenere la concentrazione durante le operazioni di volo, affermando: “Questo incidente dimostra anche che distrazioni e decisioni rapide possono portare alla perdita del controllo di un aereo, anche per un breve periodo di tempo”. Questa conclusione evidenzia i rischi associati alla distrazione in cabina di pilotaggio e la necessità di procedure rigorose per garantire la sicurezza.

L’episodio ha sollevato preoccupazioni tra gli esperti di aviazione riguardo alla sicurezza dei voli commerciali e alla formazione dei piloti. La gestione delle distrazioni e l’attenzione ai dettagli sono fondamentali per prevenire incidenti simili in futuro. Le indagini hanno rivelato che, sebbene il volo fosse stato condotto in condizioni meteorologiche favorevoli, la mancanza di attenzione ha portato a una situazione potenzialmente letale.

Il Boeing 737 coinvolto è un aereo ampiamente utilizzato nel settore dell’aviazione commerciale, noto per la sua affidabilità e sicurezza. Tuttavia, come dimostrato da questo incidente, anche i velivoli più sicuri possono essere soggetti a errori umani. La formazione continua e l’addestramento dei piloti sono essenziali per garantire che gli equipaggi siano preparati a gestire situazioni di emergenza e a mantenere la sicurezza del volo.

In risposta a questo incidente, le autorità aeronautiche stanno esaminando le procedure di formazione e monitoraggio dei piloti, con l’obiettivo di prevenire futuri eventi simili. È fondamentale che le compagnie aeree e le autorità di regolamentazione lavorino insieme per migliorare la sicurezza e garantire che i piloti siano sempre pronti a gestire le sfide del volo.