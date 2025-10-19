Paolo Ciavarro e il ricordo di Eleonora Giorgi: “Parlavamo per ore, ma ora di lei non riesco a parlare con nessuno”

Nella puntata di Verissimo andata in onda domenica 19 ottobre, Paolo Ciavarro ha condiviso il suo ricordo della madre, Eleonora Giorgi, deceduta lo scorso marzo dopo una lunga battaglia contro il cancro al pancreas. A sei mesi dalla sua scomparsa, Ciavarro ha descritto come il dolore iniziale stia lentamente trasformandosi in un ricordo affettuoso, pur mantenendo vivo l’amore che ha sempre unito la sua famiglia.





Paolo Ciavarro, secondogenito di Eleonora Giorgi, ha raccontato le difficoltà affrontate in questo primo periodo di lutto: “È stato abbastanza difficile, adesso va meglio, sono riuscito a concentrarmi sul lavoro, sulla mia famiglia.” Con il suo compleanno che si avvicina, Ciavarro ha riflettuto su come questo momento possa essere significativo nonostante la mancanza della madre. “Ogni volta che penso a lei, la ricordo, adesso la sofferenza si sta trasformando in ricordo, è una cosa positiva, poi il vuoto che ha lasciato penso non verrà mai colmato,” ha aggiunto.

Il legame tra Eleonora e Paolo è sempre stato profondo e speciale, caratterizzato da una relazione di confidenza e complicità. Ciavarro ha condiviso la sua solitudine nei mesi successivi alla morte della madre, evidenziando quanto fosse importante per lui il loro dialogo quotidiano: “È stato un bel problema negli ultimi mesi, mia moglie va a dormire presto, io ero abituato a parlare ore a telefono con mamma, mi sono ritrovato molto solo.” Ha descritto Eleonora come una figura centrale nella sua vita, affermando: “Mamma per me ha rappresentato tutto, eravamo legatissimi.”

Nonostante il dolore, Paolo ha trovato conforto riprendendo alcune delle sue passioni giovanili, come la pittura. Ha confessato di avere momenti di pianto, che considera una forma di liberazione dal dolore: “Mi capita spesso di avere dei momenti in cui piango, mi libero dal dolore, so che sto piangendo per mamma, so che lei è lì, spero che mi guardi.”

Il periodo che ha preceduto la scomparsa di Eleonora Giorgi è stato descritto da Ciavarro come difficile ma anche ricco di momenti di unione familiare. Insieme al fratello, Andrea Rizzoli, hanno condiviso esperienze e ricordi che li hanno avvicinati, nonostante le loro vite fossero spesso occupate da impegni personali. Eleonora aveva una particolare passione per conservare i ricordi, racchiudendo ogni momento significativo in oggetti che rappresentavano un passato che continuava a vivere nella memoria della famiglia.

Paolo ha iniziato a raccogliere fotografie, ma ha ammesso di non sentirsi ancora pronto a confrontarsi con i ricordi materiali: “Lei conservava tutto, sto iniziando con le fotografie, ma quei ricordi materiali ancora non ho avuto il coraggio, non mi sento ancora pronto, penso ci voglia un altro pochino di tempo per elaborare.” Ha anche rivelato di non parlare molto di Eleonora con gli altri, ritenendo che questa scelta sia una forma di protezione per la sua famiglia: “Di mamma non ne parlo quasi con nessuno, tengo tutto per me.”

La testimonianza di Paolo Ciavarro non solo riflette il dolore di una perdita, ma anche la bellezza di un legame familiare che continua a vivere attraverso i ricordi. La sua storia mette in luce le sfide e le speranze che emergono nel processo di elaborazione del lutto, un tema universale che tocca profondamente chiunque abbia affrontato la perdita di una persona amata. Con il passare del tempo, Ciavarro sembra trovare un equilibrio tra il ricordo della madre e la sua vita quotidiana, continuando a portare avanti l’eredità di Eleonora nel suo cuore.