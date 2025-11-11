“Papà è stato di tutti”: le parole della figlia Alessia all’ultimo saluto a Peppe Vessicchio





Si sono tenuti ieri a Roma i funerali di Peppe Vessicchio, noto direttore d’orchestra, scomparso all’età di 69 anni. La cerimonia si è svolta presso la chiesa dei Santi Angeli Custodi in piazza Sempione, dove amici, familiari e colleghi si sono riuniti per dare l’ultimo saluto a un artista amato dal pubblico e dal mondo dello spettacolo. La figlia di Peppe, Alessia Vessicchio, ha preso la parola per rappresentare la famiglia, esprimendo la sua commozione e gratitudine per il supporto ricevuto in questi giorni difficili.





In un’intervista a Rai1, Alessia ha condiviso il suo ricordo del padre, descrivendolo come una figura che ha toccato la vita di molti: “Papà è stato di tutti, niente di diverso da quello che avete visto, per me il mio barbapapà. Vi ringraziamo per l’amore vero a cascata di questi due drammatici giorni”. Le sue parole, cariche di emozione, hanno messo in evidenza non solo il legame personale ma anche l’impatto che Vessicchio ha avuto sulla comunità e sul suo pubblico.



Durante la cerimonia, Alessia ha continuato a esprimere il suo affetto per il padre, sottolineando il suo ruolo come genitore e nonno: “È stato quello che avete visto tutti tutta la vita, per noi non è stato niente di diverso: per me un papà, il mio barbapapà, e per mia nipote e mia figlia un nonno che è stato anche padre”. Ha poi aggiunto: “È un padre che è stato di tutti, per ogni persona che aveva di fronte e aveva bisogno di quella parte di lui, lui c’era”. Queste parole evidenziano l’umanità e la disponibilità di Peppe Vessicchio, che ha sempre cercato di essere presente per chiunque avesse bisogno di lui.

Nonostante il desiderio della famiglia di mantenere la cerimonia privata, il funerale ha visto la partecipazione di numerosi volti noti del mondo dello spettacolo, segno della grande influenza e amicizia che Vessicchio ha coltivato durante la sua carriera. All’ingresso della chiesa, sono state collocate due imponenti corone di fiori, una delle quali inviata da Maria De Filippi e dal programma Amici, a testimonianza del legame speciale che il maestro aveva con il programma e i suoi partecipanti.

Tra i presenti, molti amici e colleghi di Vessicchio hanno voluto rendere omaggio al maestro. Tra loro, Lorella Cuccarini con il marito Silvio Testi, e Rudy Zerbi, che hanno collaborato con lui nel programma Amici. Anche Valerio Scanu, che fu diretto da Vessicchio durante la sua vittoria al Festival di Sanremo, ha partecipato, insieme a figure del calibro di Fiorella Mannoia, Rossella Brescia, Enrico Melozzi, e i coreografi Veronica e Giuliano Peparini. Tutti hanno firmato il libro delle condoglianze, rendendo omaggio a un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel panorama musicale italiano.

La celebrazione della vita di Peppe Vessicchio è stata caratterizzata da momenti di grande commozione e riflessione. I presenti hanno condiviso ricordi e aneddoti, sottolineando come il maestro fosse non solo un professionista di talento, ma anche una persona generosa e disponibile. La sua capacità di ispirare e guidare le nuove generazioni di artisti è stata un tema ricorrente nelle testimonianze di chi lo ha conosciuto.



