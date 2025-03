Papa Francesco e la sorprendente risposta a chi lo credeva già morto: parla il medico del Gemelli

Il dottor Sergio Alfieri, a capo dell’équipe medica che ha avuto in cura Papa Francesco durante il suo ricovero di 38 giorni all’ospedale Gemelli, ha condiviso la reazione del Pontefice alle voci infondate che circolavano riguardo alla sua presunta morte. Queste notizie, diffuse attraverso i social media, avevano creato un clima di preoccupazione e confusione tra i fedeli e l’opinione pubblica. Alfieri ha raccontato che, quando il Papa veniva informato di tali dicerie, reagiva con un sorriso, mostrando una certa serenità di fronte a queste speculazioni.





Intervistato in esclusiva dal Tg1, Alfieri ha rivelato che Papa Francesco aveva chiesto esplicitamente che i bollettini medici sulle sue condizioni fossero il più dettagliati e precisi possibile. “Se mancava qualcosa, diceva: questo dovete aggiungerlo”, ha affermato il medico. Inoltre, ha spiegato che il Pontefice desiderava che si rendesse noto anche il fatto che aveva vomitato durante il ricovero. In caso di necessità di intubazione, le decisioni sarebbero state delegate a Massimiliano Strappetti, il suo infermiere personale.

Alfieri ha anche parlato di momenti di grande apprensione durante il ricovero, rivelando che “in due occasioni abbiamo temuto che morisse”. La sua emozione era palpabile mentre descriveva il difficile percorso di recupero del Papa. Fortunatamente, le condizioni di Francesco sono migliorate e, dopo le dimissioni dall’ospedale avvenute ieri, continuerà la sua convalescenza presso la residenza di Santa Marta. Qui, il Pontefice proseguirà le terapie respiratorie e motorie necessarie per il suo recupero.

Nonostante il miglioramento delle sue condizioni, al momento non sono state fornite informazioni ufficiali riguardo all’agenda futura di Papa Francesco. Questo periodo è particolarmente impegnativo per il Santo Padre, con il Giubileo del 2025 in fase di preparazione e l’approssimarsi della Quaresima, che culminerà con la Settimana Santa. La comunità cattolica attende con ansia di sapere come il Papa intenderà gestire i suoi impegni in questo periodo cruciale.

Le voci sulla salute di Francesco hanno sollevato interrogativi non solo tra i fedeli, ma anche nei circoli ecclesiastici. La trasparenza richiesta dal Papa riguardo alla sua condizione di salute ha contribuito a mantenere alta l’attenzione su di lui e sulla sua missione. La comunicazione aperta è stata un elemento chiave durante il suo ricovero, e il desiderio di Papa Francesco di essere informato e di informare ha dimostrato la sua volontà di affrontare la situazione con coraggio e determinazione.

In un contesto più ampio, il ricovero di Papa Francesco ha riacceso il dibattito sulla salute dei leader religiosi e sull’importanza di una comunicazione chiara e tempestiva in situazioni di emergenza. La figura del Papa, simbolo di guida spirituale per milioni di persone, è stata al centro dell’attenzione mediatica, e la sua resilienza ha ispirato molti.

Mentre la convalescenza del Santo Padre prosegue, la comunità cattolica rimane unita nel sostegno a Francesco, esprimendo gratitudine per il suo servizio e il suo impegno. La sua capacità di affrontare le avversità con un sorriso e una parola gentile è un esempio per tutti, e la sua esperienza al Gemelli ha rafforzato il legame tra il Papa e i suoi fedeli.