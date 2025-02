Papa Francesco, la situazione di salute è seria ma “ha passato una notte serena e si è riposato”

La sala stampa della Santa Sede ha comunicato che Papa Francesco ha riposato bene durante la notte, dopo una giornata complicata caratterizzata da una crisi respiratoria. I medici hanno dovuto somministrargli ossigeno a causa della sua condizione critica. Bergoglio è ricoverato all’ospedale Gemelli dal 14 febbraio, e attualmente non è ancora fuori pericolo. La prognosi rimane riservata e il Papa ha espresso il desiderio che l’equipe medica comunichi la verità sulle sue condizioni ai fedeli.





Ieri è stata una giornata particolarmente difficile per il Pontefice. I medici e i rappresentanti del Vaticano hanno confermato che il Papa si trovava in condizioni critiche a causa di una crisi respiratoria asmatiforme prolungata. È stato necessario l’uso di ossigeno ad alti flussi, e sono state richieste anche emotrasfusioni a seguito di esami del sangue che hanno rivelato una piastrinopenia associata a un’anemia. Le notizie più preoccupanti sono giunte dopo che era stato riferito di un lieve miglioramento delle sue condizioni.

Durante la conferenza stampa tenutasi il 21 febbraio, i medici hanno fornito un aggiornamento dettagliato sulla situazione clinica di Papa Francesco. “Da quando è entrato in ospedale, è stato inizialmente curato per una dispnea a casa dovuta a una forma influenzale. Successivamente è stato trasferito in ospedale. Ha 88 anni e si è affaticato”, hanno dichiarato i medici. Rispondendo alla domanda su come stesse, hanno affermato: “Sta come un signore di 88 anni”.

I medici hanno spiegato che era importante informare il Papa riguardo al cambiamento della terapia in seguito ai risultati della radiografia del torace. Inizialmente, non era stata riscontrata alcuna infezione, ma successivamente, dopo una TAC, è stata diagnosticata una polmonite bilaterale. Le condizioni del Papa sono attualmente stazionarie; non presenta febbre, non è allettato ed è di buon umore. Tuttavia, la domanda se fosse fuori pericolo ha ricevuto una risposta negativa: “No. È aperta la porta a tutte le possibilità”.

Le notizie sulle condizioni di salute di Papa Francesco hanno suscitato grande preoccupazione tra i fedeli e l’opinione pubblica. La sua lunga carriera come leader della Chiesa Cattolica e il suo impegno per la pace e la giustizia sociale lo hanno reso una figura amata in tutto il mondo. La sua attuale situazione clinica ha portato a una mobilitazione di preghiere e supporto da parte di milioni di persone.

La comunità cattolica e non solo sta seguendo con attenzione gli sviluppi della salute del Papa. Le sue apparizioni pubbliche sono state ridotte e la sua agenda è stata modificata per consentire un recupero adeguato. I fedeli sperano in un miglioramento delle sue condizioni e sono grati per le cure ricevute dal personale medico dell’ospedale Gemelli.