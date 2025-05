Paramedico eroe accoltellato a morte al cuore da una paziente che stava cercando di aiutare

Il 27 aprile 2025, il paramedico e vigile del fuoco Graham Hoffman, 29 anni, è stato tragicamente ucciso mentre prestava servizio a Kansas City, Missouri. Durante il trasporto in ambulanza di una paziente, identificata come Shanetta Bossell, 39 anni, quest’ultima ha estratto un coltello e ha accoltellato Hoffman al petto, colpendolo al cuore.





Nonostante gli sforzi dei colleghi e l’intervento chirurgico d’urgenza, Hoffman è deceduto in ospedale .​

Bossell era stata arrestata pochi giorni prima per aver morso un agente di polizia e rilasciata su cauzione. Dopo l’aggressione a Hoffman, ha tentato di fuggire con l’ambulanza, ma è stata fermata e arrestata. È attualmente accusata di omicidio di primo grado e altri reati, con una cauzione fissata a un milione di dollari .​

Hoffman, descritto come un giovane brillante, gentile e dedito al servizio pubblico, era entrato nel Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Kansas City nel 2022. Ex insegnanti e colleghi lo ricordano come una persona carismatica e altruista, sempre pronta ad aiutare gli altri .​

Il 2 maggio 2025 si è tenuto il funerale, seguito da una processione che ha attraversato la città, passando davanti alla caserma dove Hoffman prestava servizio, per onorare il suo sacrificio .

La sua tragica scomparsa ha suscitato profonda commozione nella comunità e ha evidenziato i rischi affrontati quotidianamente dai soccorritori.