Passeggeri accoltellati sul treno, i media tacciono sull’identità degli arrestati: un testimone lo rivela al Tg di Sky





Un grave incidente ha scosso il trasporto ferroviario britannico quando dieci passeggeri sono stati accoltellati su un treno in viaggio da Doncaster a Londra. L’attacco è avvenuto ieri sera, intorno alle 18:25 ora locale, poco dopo la partenza del convoglio dalla stazione di Peterborough, nel Cambridgeshire. Nove delle dieci persone ferite versano in condizioni gravissime e si teme per la loro vita. La polizia ha prontamente arrestato due uomini e ha coinvolto l’Antiterrorismo nelle indagini, classificando l’incidente come “grave”.





In una nota ufficiale, la Polizia dei Trasporti del Regno Unito ha confermato che stanno lavorando per chiarire le circostanze e le motivazioni dietro all’attacco. Il servizio di emergenza dell’East of England ha attivato una “risposta su larga scala”, inviando numerose ambulanze e una squadra di intervento in aree pericolose sul luogo dell’incidente. Un portavoce ha dichiarato: “Possiamo confermare di aver trasportato diversi pazienti in ospedale”.

Testimoni oculari hanno descritto scene di panico all’interno del treno. Un passeggero ha raccontato di aver visto un uomo muoversi nel vagone, avvertendo gli altri: “Attenti hanno un coltello, sono stato accoltellato”. Questo testimone ha riferito a Sky News che l’aggressore era “coperto di sangue” e, al momento in cui il treno si è fermato, l’uomo era steso a terra. Le persone ferite sono state viste correre tra gli scompartimenti nel tentativo di fuggire dall’aggressore, con molti che si sono rifugiati nei bagni.

Successivamente, un altro testimone ha segnalato la presenza di poliziotti armati che hanno puntato le armi contro un uomo su una piattaforma, il quale impugnava una grossa lama. L’individuo è stato poi colpito con un taser e immobilizzato dalle forze dell’ordine. La London North Eastern Railway, la compagnia ferroviaria che gestisce i servizi sulla costa orientale del Regno Unito, ha confermato che l’incidente ha avuto luogo su uno dei suoi treni e ha invitato i passeggeri a evitare di viaggiare a causa dei “gravi disagi” causati.

La stazione di Huntingdon, dove il convoglio si è fermato per consentire l’intervento dei soccorsi, è stata chiusa, e tutte le linee ferroviarie sono state bloccate. Il sovrintendente capo della Polizia dei Trasporti britannica, Chris Casey, ha dichiarato: “In questa fase iniziale, non sarebbe opportuno fare congetture sulle cause dell’incidente”.

Il primo ministro britannico, Keir Starmer, ha descritto l’incidente come “profondamente preoccupante” e ha esortato i viaggiatori a seguire le indicazioni della polizia. “I miei pensieri sono con tutte le persone colpite e i miei ringraziamenti vanno ai servizi di emergenza per la rapidità della risposta”, ha aggiunto il premier. Anche il ministro degli Interni, Shabana Mahmood, ha espresso il suo rammarico per l’accaduto, esortando a evitare commenti e speculazioni premature.

Un filmato trasmesso da Sky News ha mostrato un testimone che descrive l’aggressione, affermando che un uomo di colore, vestito completamente di nero, ha accoltellato le vittime prima di essere neutralizzato dagli agenti. Il video ha suscitato grande interesse e preoccupazione tra il pubblico, sottolineando la gravità della situazione.

Le autorità stanno ora indagando sull’incidente per comprendere le motivazioni e le circostanze che hanno portato a questo attacco violento. La comunità locale e i viaggiatori sono in stato di shock, mentre le forze dell’ordine intensificano le misure di sicurezza sui mezzi di trasporto pubblico.

Mass stabbing on train Huntingdon, Cambridgeshire. ‘Enough is enough’ was too many terror attacks ago. The British people deserve better. Better leadership, better safety and much better action. If you turn blind eye to this, you are the terrorists. pic.twitter.com/1DZgwBC1i6 — Paul Cox (@PaulCoxComedy) November 2, 2025



