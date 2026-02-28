Sanremo, la polemica sull’appellativo: chiede a Laura Pausini di essere chiamata “maestra”







Durante la presentazione sul palco dell’Ariston, si è verificato un breve lapsus linguistico. Laura Pausini, annunciando la direttrice d’orchestra, ha inizialmente utilizzato il titolo “Maestro”. La Maestra Carolina Bubbico, con un sorriso ma con fermezza, ha prontamente richiesto l’utilizzo del titolo corretto: “Chiamami Maestra”. Questo scambio ha suscitato un immediato interesse sui social media, riproponendo il tema dei titoli al femminile, oggetto di recente dibattito pubblico. La Pausini, accogliendo la richiesta, si è corretta con immediatezza: “Preferisci ‘Maestra’? Va bene, dirige la Maestra Carolina Bubbico”.





La serata duetti e cover ha visto trionfare Ditonellapiaga che ha duettato con TonyPitony. La quarta serata si è aperta con un medley di Laura Pausini, seguito dall’ingresso sul palco dell’Ariston di Alessandro Siani, ospite a sorpresa, e Bianca Balti, conduttrice di stasera accanto a Carlo Conti. La competizione dei 30 big in gara e dei loro ospiti si è conclusa: il vincitore è stato decretato dal Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa TV e Web e dalla Giuria delle Radio. Tra i momenti più discussi il bacio tra Levante e Gaia a termine della loro esibizione. Ospite Gabbani live al Suzuki Stage, Max Pezzali in collegamento dalla nave Costa Toscana e improvvisata di Gianni Morandi sul palco. Stasera il premio alla carriera a Caterina Caselli.







