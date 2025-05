Passione ardente e un divorzio da prima pagina: la storia d’amore che incantò Hollywood – e le loro foto inedite

Richard Burton ed Elizabeth Taylor: una coppia entrata nella leggenda, un amore che ha infiammato Hollywood e affascinato il mondo intero. La loro storia, tra le più discusse e magnetiche del panorama cinematografico, fu un vortice di passione, scandali e lusso, capace di catturare l’immaginazione collettiva negli anni Sessanta e Settanta. Si incontrarono sul set del kolossal Cleopatra (1963): lui nei panni di Marco Antonio, lei in quelli dell’iconica regina egizia. La chimica tra loro, esplosiva dentro e fuori dal set, diede vita a una delle storie d’amore più celebri di tutti i tempi.





All’epoca, entrambi erano già stelle affermate: Elizabeth Taylor, con i suoi leggendari occhi color viola e una presenza scenica ipnotica, aveva già conquistato Hollywood grazie a interpretazioni memorabili in film come La gatta sul tetto che scotta (1958) e Venere in visone (1960), che le valse il primo Oscar. Richard Burton, attore gallese dalla voce profonda e dal talento teatrale straordinario, era noto per l’intensità delle sue interpretazioni e per il suo carisma viscerale. Il loro incontro avvenne mentre erano entrambi ancora sposati con altri partner, ma l’attrazione reciproca fu così travolgente da risultare impossibile da reprimere.

La stampa li soprannominò “Le Scandale”: la loro unione divenne un caso internazionale, una vera e propria soap opera reale, seguita quotidianamente dal pubblico. Si sposarono nel 1964, con una cerimonia sontuosa e al centro dell’attenzione mediatica. Iniziò così un decennio segnato da passione ardente, conflitti, sfarzo e successi artistici. Recitarono insieme in undici film, tra cui Chi ha paura di Virginia Woolf? (1966), che valse a Taylor il suo secondo premio Oscar e a Burton una nomination. Le loro performance sullo schermo sembravano riflettere perfettamente, come in uno specchio, le dinamiche tempestose della loro relazione reale.

Il primo matrimonio, tanto intenso quanto burrascoso, culminò in un divorzio nel 1974. Ma come accade nelle grandi storie d’amore, non riuscivano a stare lontani l’uno dall’altra: si risposarono nel 1975, questa volta con una cerimonia più intima e riservata. Tuttavia, anche questo secondo tentativo non durò a lungo, e nel 1976 arrivò il secondo divorzio. Nonostante ciò, il legame tra loro non si spezzò mai del tutto. Continuarono a cercarsi, a scriversi, ad ammirarsi: un amore mai davvero finito, che sfidò il tempo e le convenzioni.

Oggi, Burton e Taylor sono ricordati non solo per il loro straordinario talento e le interpretazioni che hanno fatto la storia del cinema, ma anche per la loro relazione travolgente. Una favola moderna, fatta di luce e ombra, che ci ricorda quanto l’amore – soprattutto sotto i riflettori della celebrità – possa essere al tempo stesso meraviglioso e tormentato. La loro eredità, tanto emotiva quanto artistica, continua a far battere i cuori e ad affascinare nuove generazioni.