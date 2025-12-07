Paura per l’attore Fraser Olender: un malore lo manda in ospedale, la causa sarebbe lo svapo

Fraser Olender, star di Below Deck, ricoverato d’urgenza per un infarto causato da avvelenamento da svapo. L’attore ha condiviso la sua esperienza su Instagram per sensibilizzare sui rischi.





Fraser Olender, noto volto della serie tv Below Deck, ha rivelato di aver affrontato un’emergenza sanitaria nelle scorse settimane. L’attore di 34 anni ha descritto su Instagram i sintomi iniziali che lo hanno portato al pronto soccorso: forti dolori al petto e problemi respiratori. Dopo il ricovero, ha passato una settimana in strutture mediche di Londra per approfondimenti diagnostici.

La causa è stata identificata in un avvelenamento da svapo, legato all’uso abituale della sigaretta elettronica. I medici hanno diagnosticato una lesione polmonare nota come EVALI, ovvero lesione polmonare associata alle sigarette elettroniche o allo svapo (EVALI)). Non ho mai provato una paura o un dolore simili. Questo ha provocato un vasospasmo coronarico, con le arterie cardiache che si sono contratte bruscamente.

Fraser Olender ha spiegato il meccanismo clinico: Dal punto di vista medico, ciò significa che le arterie che forniscono sangue al mio cuore si sono improvvisamente chiuse. Lo spasmo ha ridotto il flusso sanguigno al punto da causare un infarto miocardico con sopraslivellamento del tratto ST (STEMI), meglio noto come attacco cardiaco, non a causa di un blocco, ma perché il mio cuore non riceveva abbastanza ossigeno durante lo spasmo. Il dolore è durato 24 ore, resistendo a due dosi di morfina e richiedendo un potente analgesico d’emergenza.

Da allora, l’attore ha interrotto completamente l’uso delle sigarette elettroniche, notando anche miglioramenti cutanei. Da quando è successo non ho più toccato uno svapo e non lo farò mai più. Il dolore che ho sopportato per 24 ore era inspiegabile, 2 dosi di morfina non hanno avuto alcun effetto e alla fine mi hanno dovuto somministrare il più forte antidolorifico legale in pronto soccorso, che ha solo portato il mio dolore da 10 a 7. Sarei potuto morire per una cosa così stupida, ha concluso, rivolgendo un appello a chi svapa.​