Pellegrini in ospedale per la figlia Matilde: “Quando succede, realizzi che tutto il resto è secondario”





Federica Pellegrini ha deciso di aprire il suo cuore ai follower su Instagram, condividendo un momento di grande preoccupazione familiare. La piccola Matilde, sua figlia, ha infatti avuto bisogno di un ricovero in ospedale. L’ex campionessa di nuoto, soprannominata la Divina, ha pubblicato una foto toccante che la ritrae accanto al lettino della bimba, nell’intimità di una stanza d’ospedale, mentre la accarezza con dolcezza.





Il suo racconto trasmette tutta l’angoscia vissuta, ma anche la calma ritrovata dopo aver superato il momento critico. “Quando succedono queste cose, capisci che il resto è superfluo“, scrive Pellegrini, sottolineando come le priorità della vita si ridimensionino improvvisamente di fronte alla salute di un figlio.

Si è trattato di un episodio di convulsioni febbrili, il terzo per la piccola, ma questa volta particolarmente intenso. “Convulsioni febbrili, le si alza la temperatura velocemente. Questa volta stava dormendo quindi non abbiamo messo la Tachipirina subito e dopo un minuto è andata in blocco. Occhi in su, testa indietro e respiro che pian piano si fermava”, ha descritto con precisione la mamma. La reazione immediata è stata decisiva: “L’abbiamo ridestata dopo pochissimo (ma mi è sembrata una vita) con un asciugamano bagnato, cercando di abbassare la temperatura”.

A sostenere Federica in questa prova c’è stato il marito, Matteo Giunta, che è rientrato immediatamente dalla Polonia per essere al fianco della famiglia. “Siamo qui per lei, aspettando di tornare a casa. E appena starà meglio faremo tutti gli accertamenti del caso ovviamente”, ha aggiunto l’atleta, mostrando la volontà di indagare a fondo l’accaduto per il benessere di Matilde.

La maternità, arrivata nel gennaio 2024, ha profondamente cambiato la vita di Federica Pellegrini. In passato, a Ballando con le Stelle, aveva già parlato del suo approccio sereno all’idea di diventare genitore, spiegando di non aver mai vissuto il desiderio di un figlio come un’ossessione: “Ci siamo detti che se un bambino non fosse venuto, non saremmo stati lì a strapparci i capelli perché comunque noi stavamo bene così”.

Per lei e Matteo, l’equilibrio di coppia è stato sempre fondamentale. “Il nostro cerchio era già chiuso, Matilde è un elemento in più che ha accresciuto il nostro rapporto, non l’obiettivo finale”, aveva affermato, descrivendo la figlia come un dono che ha arricchito un legame già solido.



