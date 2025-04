Pensavo di essere sposato con la donna giusta. Invece, vivevo con una sconosciuta

Sono divorziato da un anno ormai, e solo adesso sto iniziando ad adattarmi pienamente alla mia nuova vita da uomo libero. Ero così sicuro della solidità del nostro matrimonio da credere che saremmo stati felici a prescindere da tutto. Sono qui oggi perché questa comunità mi ha aiutato a sentirmi meglio, soprattutto dopo tutto ciò che la mia ex moglie mi ha fatto passare. È una storia complessa, ma grazie a quel dolore ho riscoperto la mia forza e ritrovato l’autostima. Spero sinceramente che chi leggerà queste parole possa vedere in sé la possibilità di rinascere, così come è successo a me.





Io ho 34 anni, la mia ex moglie 32. Siamo stati sposati per circa quattro anni. Era una donna brillante, simpatica, divertente da frequentare. La nostra vita era buona: io lavoravo come tecnico da otto anni e lei era sempre ben curata. Aveva il desiderio di lavorare in proprio, era ambiziosa. In passato aveva fatto la promoter nei club e realizzava tutorial di trucco online.

Dopo il matrimonio, andò in un parco divertimenti con la sua famiglia. Io non potei unirmi perché avevo finito i giorni di permesso dal lavoro. Al suo ritorno, mi raccontò che una cugina le aveva parlato del business di ristrutturazione e rivendita di case. Sembrava interessata. Dopo aver fatto ricerche, capimmo che quel mercato era davvero promettente nella nostra città. Così, decidemmo di provarci. Coinvolgemmo anche suo cugino Carlos, un ex detenuto con esperienza nel settore, che faticava a trovare lavoro. Era un rischio, ma inizialmente funzionò.

Mia moglie possedeva già una casa in affitto e riuscimmo a ristrutturarne un’altra da vendere. Era brava, faceva ricerche, si impegnava, e io ero fiero di lei. Il suo approccio imprenditoriale l’aveva senza dubbio ereditato dal padre, proprietario di un noto ristorante a Cartagena. Ogni anno lo aiutava, e penso che da lì abbia maturato il desiderio di indipendenza. Trattava questa attività come il suo “bambino”. Era precisa, si occupava di tutto, anche del marketing, usando i social in modo professionale. Le sue foto sembravano quelle delle pubblicità sulle riviste: sorrisi perfetti, pose studiate, salvo per quei fianchi sinuosi che la rendevano inconfondibile.

Col tempo, assunse una squadra per ristrutturare le case. Il capo, Vinch, era bravo, e mia moglie era soddisfatta del loro operato. Io, a causa del mio lavoro, potevo fare meno. Notai però che passava sempre più tempo lontana da me, spesso chiusa nel suo ufficio, sempre al telefono. Tornava tardi, diceva che era impegnata a controllare le proprietà. Sembrava amichevole con la squadra, soprattutto con un certo Lamar. All’inizio non diedi troppo peso alla cosa: avere buoni rapporti con i collaboratori è utile. Ma col tempo, la distanza tra noi diventò evidente. Parlavamo solo per questioni pratiche. Per l’intimità dovevo supplicarla, e lei aveva sempre una scusa pronta.

Un giorno, tornando tardi, si tolse i pantaloni e notai un livido sul fianco. Non sembrava accorgersene nemmeno. Qualcosa dentro di me mi diceva di non chiederle nulla: sapevo che avrebbe negato, dicendomi che ero paranoico. Ma una settimana dopo, vidi un altro livido sulla parte bassa della schiena. Era chiaro che qualcuno la stava toccando, e l’unico posto dove andava regolarmente era quella proprietà, dove lavorava la squadra di Vinch.

Un giorno, dopo il lavoro, decisi di andare lì di sorpresa. Vinch e gli altri stavano lavorando, tranne Lamar, che rideva e scherzava con mia moglie. Sembravano sorpresi di vedermi. Mia moglie mi mostrò i progressi e cercò di fare finta di nulla, ma io osservavo attentamente ogni gesto.

Quando tornò a casa, sembrava infastidita dal mio arrivo improvviso. Le chiesi se c’era qualche motivo per cui non avrei dovuto visitare il cantiere, e lei si rifugiò nel suo ufficio senza rispondere. Il giorno seguente, al lavoro, un addetto alle pulizie con cui avevo confidenza notò il mio umore e mi chiese cosa stesse succedendo. Gli raccontai i miei sospetti, e lui disse che non era sorpreso. Secondo lui, sembravo sempre “uno che si faceva mettere i piedi in testa”. Un altro collega, sentendo la conversazione, mi spinse ad affrontare la situazione.

Avevo intenzione di guardare nel suo telefono, ma l’addetto alle pulizie mi suggerì un’idea più efficace: comprare delle telecamere spia. Le ordinai online e feci in modo che il pacco fosse ritirato dal nostro inquilino. Le installai nel soggiorno, nella nostra camera da letto e anche nella proprietà.

Una sera, le dissi che avrei lavorato fino a tardi. Poi controllai i filmati… e lì vidi tutto. Mia moglie era sul nostro divano, chiaramente in atteggiamenti intimi con Lamar. Non accadeva nulla sulla proprietà: usavano la nostra casa. Chiamai un avvocato poche ore dopo. Dopo qualche giorno presentai ufficialmente richiesta di divorzio.

Cercai di seguire il consiglio del mio legale e restare calmo. Ma una sera, tornato a casa, mia moglie era con un’amica e mi chiese un lavoro elettrico per la proprietà. Risposi bruscamente. Lei disse che dovevo contribuire di più all’attività, e io replicai che era curioso come, quando serviva, diventasse “nostra” e negli altri momenti solo “sua”.

Alla fine, esplosi. Dissi alla sua amica che mia moglie stava tradendo con Lamar. Lei negò. Allora andai al mobile della TV e presi la telecamera che lei credeva fosse un caricatore: “Questa è una telecamera nascosta”, dissi. Quando provai a mostrare il video all’amica, mia moglie mi strappò il telefono di mano. L’amica, scioccata, la prese per un braccio e se ne andarono. Mia moglie non mi parlò più. Dopo qualche giorno firmò i documenti, li trovai sul bancone al mio ritorno dal lavoro. Poi andò a vivere con i suoi.

Durante il processo, pensavo che il mio unico “guadagno” fosse tornare libero. Invece, il mio avvocato ottenne per me un assegno di mantenimento, poiché lei gestiva un’attività e non avevamo un accordo prematrimoniale. Quando lo scoprì in tribunale, mi lanciò uno sguardo di puro odio.

Poco prima del divorzio, Vinch mi chiamò: aveva licenziato Lamar dopo aver scoperto la relazione. Un altro membro del team mi disse che Lamar si vantava da mesi della relazione con mia moglie. Quindi Vinch probabilmente lo sapeva già.

Ora non ho più contatti con nessuno di loro. Vivo ancora nella nostra vecchia casa. Mia ex si è trasferita. Anche le nostre famiglie hanno voltato pagina. Qualche giorno fa ho dato un’occhiata al suo profilo Facebook. Nulla di nuovo. Solo una vecchia foto, dove sorrideva in un bar, visibilmente ubriaca.

Pensavo che scrivere tutto questo mi avrebbe fatto arrabbiare. Invece, adesso mi sento solo profondamente triste.