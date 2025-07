Maria Concetta attacca il fidanzato Angelo a Temptation Island: “Lo ammazzo, questo toporatto”

La terza serata di Temptation Island 2025 ha finalmente acceso i riflettori su una nuova coppia: quella composta da Maria Concetta Schembri e Angelo Scarpata. La relazione tra i due ha subito una svolta significativa quando Angelo ha deciso di aprirsi davanti alle telecamere, raccontando aspetti della sua vita che hanno scosso profondamente la fidanzata.





Il momento cruciale arriva quando Maria Concetta, nel capanno, guarda un video in cui Angelo confessa: “In questo anno e mezzo ci sono state delle tentazioni, qualche ragazza mi ha scritto ma io non ho mai risposto. Non l’ho fatto perché non voglio mancarle di rispetto e anche perché ho paura di lei. Oggi però mi chiedo se sia davvero la donna giusta per me”. Queste parole, che rivelano dubbi sull’amore per Maria Concetta, hanno avuto un impatto devastante sulla donna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationislandita)



Maria Concetta, visibilmente turbata, non ha nascosto il suo disappunto. La sua reazione è stata dura e diretta: “Dice che gli manca la libertà di prima. Gli manca la vita da donnaiolo. Se io sono diventata così gelosa è per colpa sua. Anche quando siamo insieme, a volte vuole fare il Don Giovanni. Dai video lo vedo divertirsi, mentre con me non lo fa”. La gelosia e il risentimento accumulati sembrano emergere in modo esplosivo durante questa puntata.

Uno dei momenti più difficili per Maria Concetta è stato vedere un filmato in cui Angelo si appartava con la single Marianna, che gli ha confidato di aver notato il suo interesse attraverso gli sguardi. La risposta di Angelo a Marianna è stata altrettanto destabilizzante per la fidanzata: “Ho evitato perché sei una ragazza che potrebbe piacermi. All’inizio pensavo fossi una gatta morta, ma poi mi sono ricreduto”. Queste parole hanno portato Maria Concetta al limite, facendola esplodere in lacrime nel villaggio delle fidanzate.

Tra lacrime e rabbia, Maria Concetta ha espresso tutta la sua frustrazione: “Che str***, che schifo. Io mi sono sentita in colpa per aver toccato il naso a uno dei single. Guarda invece lui cosa fa. Io lo ammazzo, questo toporatto”*. La tensione tra i due sembra crescere ulteriormente quando Angelo confida ad Antonio che, nei momenti trascorsi con Marianna, ha pensato molto poco alla sua fidanzata. Intanto, Maria Concetta si confronta con l’amica Sarah, esprimendo preoccupazioni sulla connessione mentale tra Angelo e Marianna: “Se questa gli piace anche mentalmente, è fatta. Perché è la stessa ragazza che aveva scelto all’inizio”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationislandita)



La puntata prosegue con il falò di Angelo, che però non riceve alcun video da vedere. Ignaro delle reazioni di Maria Concetta e degli sviluppi dall’altra parte del villaggio, l’uomo si apre con Filippo Bisciglia e riflette sul suo rapporto con la fidanzata. Contrariamente alle dichiarazioni precedenti che mettevano in dubbio la loro relazione, Angelo sembra cercare di recuperare terreno: “Vorrei dimostrarle che sono totalmente cambiato e che in lei ho trovato la donna che potrebbe essere quella della mia vita, perché mi dà la serenità che ho sempre cercato. Lei si lamenta del fatto che non sono geloso, ma è proprio quella serenità a farmi stare bene. Con lei mi sento tranquillo, con le altre no. Però a volte ha degli atteggiamenti che mi tolgono l’aria”.

Le dichiarazioni contrastanti di Angelo lasciano aperti molti interrogativi sul futuro della coppia. Da un lato, l’uomo sembra riconoscere il valore di Maria Concetta nella sua vita; dall’altro, i suoi comportamenti e le interazioni con Marianna continuano a mettere in discussione i suoi veri sentimenti.

Questa puntata di Temptation Island 2025 ha messo in evidenza le fragilità e le contraddizioni di una relazione che sembra oscillare tra amore e incomprensioni. La coppia formata da Maria Concetta Schembri e Angelo Scarpata si trova ora davanti a un bivio: riusciranno a superare le difficoltà o saranno costretti a mettere fine alla loro storia? I prossimi episodi potrebbero fornire le risposte tanto attese dal pubblico.