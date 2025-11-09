Peppe Vessicchio, il commosso saluto del mondo dello spettacolo: Amadeus, De Filippi e Fiorello, “Ciao Maestro”





L’8 novembre, il mondo della musica e dello spettacolo ha perso un grande protagonista: Peppe Vessicchio, che si è spento all’età di 69 anni. Il noto direttore d’orchestra ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama musicale italiano, e molti artisti hanno voluto esprimere il loro cordoglio attraverso i social media. Tra i tanti che hanno condiviso un pensiero per Vessicchio, ci sono nomi illustri come Paolo Bonolis, Fedez, Amadeus, Luciana Littizzetto, Maria De Filippi e Fiorello.





Fedez, in un post sui social, ha scritto: “Ciao maestro, che brutto colpo. Grazie per esserci stato in un momento difficile della mia vita. Felice ed onorato di aver condiviso tanti bei ricordi insieme”. Anche Paolo Bonolis ha voluto omaggiarlo con un semplice ma toccante messaggio: “Buon viaggio Maestro. Ti ho voluto tanto bene”. Le parole di Fiorello sono state altrettanto sentite: “Ti abbiamo amato tutti. Ciao Maestro”. Luciana Littizzetto, visibilmente scossa, ha espresso il suo dolore sul profilo social di Che Tempo che fa, scrivendo: “Non ci credo. Non ci voglio credere. Tesoro musica bella”.

Maria De Filippi, che ha collaborato con Vessicchio nel programma Amici, ha condiviso un messaggio commovente: “È difficile crederci. Mi sembra impossibile. Mi vengono in mente i tuoi occhi sempre sorridenti e comprensivi. Occhi che esprimevano saggezza, autorevolezza, gli occhi di un grande Maestro, non solo d’orchestra ma di vita”.

Numerosi artisti che hanno avuto il privilegio di lavorare con Vessicchio al Festival di Sanremo, dove ha ricoperto il ruolo di direttore d’orchestra per molti anni, hanno voluto rendere omaggio alla sua memoria. Alfa ha pubblicato alcune foto ricordo della sua esperienza al festival, accompagnate da un semplice “Ciao Maestro”. Anche Emma Marrone e Alessandra Amoroso hanno voluto esprimere il loro affetto: “Non ci credo. Ti voglio bene maestro. Per sempre il tuo cavallo pazzo”.

Un tributo significativo è giunto anche dai The Jackal, che hanno condiviso un ricordo di Vessicchio legato alla sua recente partecipazione nella loro serie Pesci Piccoli. Hanno dichiarato: “Oggi non perdiamo solo un maestro. Oggi perdiamo un amico, un compagno di giochi, un artista incredibile. Peppe ci ha insegnato tanto con i suoi mille aneddoti, lui che più di tutti di imparare cose nuove non voleva mai smettere, con la stessa passione e rispetto di un ragazzino curioso che si lancia in nuove avventure. Ogni volta, come la prima volta. Non ci sono parole per esprimere il vuoto che lascia”.

Amadeus, che ha condiviso con Vessicchio diverse edizioni del Festival di Sanremo, ha scritto: “Un dolore forte e improvviso. Ci conoscevamo da 30 anni e fino a pochi giorni fa abbiamo riso e scherzato, in onda e dietro le quinte”. Anche Rossella Brescia ha ricordato il maestro con affetto, rivelando un legame personale: “Una notizia scioccante, sono senza parole, in questo momento c’è solo tanta amarezza. Era stato il mio testimone di nozze quando sposai Roberto Cenci”.

Altri artisti hanno voluto sottolineare non solo il talento musicale di Vessicchio, ma anche la sua umanità. Gabriele Corsi ha affermato: “Ci lascia non solo un grande artista, ma una persona davvero per bene. Sempre presente se si trattava di aiutare gli altri”. Giuliano Peparini, con cui Vessicchio ha collaborato come vocal director, ha condiviso il suo dolore: “Era il mio pilastro, difficile credere che oggi non ci sia più, mi sosteneva, mi incoraggiava. Avevamo ancora tanti sogni insieme”. Anche Alba Parietti ha voluto esprimere il suo cordoglio, pubblicando un messaggio sui social insieme a una foto del maestro: “Un grandissimo musicista e bellissima persona. Stento ancora a crederci”.



