Peppe Vessicchio malato da tempo, ha continuato a lavorare nonostante le condizioni peggiorassero





La morte di Peppe Vessicchio, avvenuta l’8 novembre, ha rappresentato una perdita significativa per il panorama culturale italiano e per il mondo della musica. Considerato un’icona nel suo campo, Vessicchio ha saputo trascendere il ruolo di semplice direttore d’orchestra, diventando un punto di riferimento per generazioni di artisti e appassionati. La notizia della sua scomparsa ha suscitato shock e incredulità tra i suoi amici e colleghi, tra cui Fabio Fazio, che ha espresso il suo dolore e la sua sorpresa durante un’intervista.





Fazio ha rivelato di essere rimasto colpito dalla prematura scomparsa di Vessicchio, sottolineando che solo pochi giorni prima il maestro aveva dovuto rinunciare a un’ospitata a “Che Tempo Che Fa” a causa di una grave tosse. Le cause del decesso sono state attribuite a una polmonite interstiziale, che ha colpito Vessicchio negli ultimi mesi della sua vita. Tuttavia, le sue condizioni di salute erano già compromesse da tempo, e la polmonite si è rivelata essere un aggravamento di una situazione complessa e preesistente.

Fonti vicine alla famiglia hanno confermato che Vessicchio stava affrontando problemi di salute da parecchio tempo, ma nonostante ciò ha continuato a dedicarsi al suo lavoro con passione e impegno. La sua dedizione era evidente anche nei progetti che stava portando avanti, come il libro su Mozart che stava promuovendo e che avrebbe dovuto presentare in televisione. Anche nei giorni precedenti al suo ricovero in ospedale, ha continuato a comunicare con altri musicisti, discutendo di tecniche musicali e progetti, dimostrando così la sua instancabile passione per la musica.

Questa dedizione al lavoro, nonostante le gravi difficoltà fisiche, evidenzia quanto Vessicchio fosse legato alla sua arte e alla sua professione. La sua vita è stata caratterizzata da un impegno costante verso la musica, e le sue ultime settimane sono state un chiaro riflesso di questa vocazione. È scomparso all’età di 69 anni, e i suoi funerali si svolgeranno in forma privata, in linea con il desiderio della famiglia.

La memoria di Peppe Vessicchio è stata onorata in modo trasversale sui social media e in televisione, con tributi che hanno attraversato vari programmi e piattaforme. La sua figura è stata descritta come un ponte tra l’era analogica e quella digitale, un artista che ha saputo adattarsi ai cambiamenti del mondo dello spettacolo pur mantenendo intatta la sua essenza musicale. La sua scomparsa lascia un vuoto non solo tra i suoi cari, ma anche tra tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui o di seguirlo nel corso della sua carriera.

In un momento di grande tristezza, molti hanno voluto ricordare il contributo di Vessicchio alla cultura italiana, sottolineando il suo talento unico e la sua capacità di emozionare il pubblico con la sua musica. La sua carriera è stata costellata di successi e riconoscimenti, e il suo nome rimarrà per sempre legato a momenti indimenticabili della musica italiana.

La reazione del pubblico e dei colleghi alla notizia della sua morte dimostra l’impatto che Vessicchio ha avuto nel corso degli anni. Le sue esibizioni, le sue direzioni artistiche e il suo modo di comunicare con il pubblico hanno lasciato un segno indelebile. La sua eredità vivrà attraverso le sue opere e la memoria di chi lo ha conosciuto.



