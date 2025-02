Perché Helena non vincerà il Grande Fratello, secondo l’amica Carlotta Dell’Isola

Carlotta Dell’Isola, ex gieffina e amica di Helena, esprime la sua opinione sulla possibile vittoria della modella brasiliana al Grande Fratello. Secondo Carlotta, nonostante sia una “bella persona”, Helena non riuscirà a conquistare il primo posto. Scopri perché.





Nel corso della puntata del programma “Non succederà più” su Radio Radio, Carlotta Dell’Isola ha rivelato le sue impressioni su Helena Prestes, amica e attuale protagonista all’interno della Casa del Grande Fratello. La modella brasiliana, tornata dopo una lunga assenza, ha diviso la Casa in due schieramenti: chi la supporta e chi la critica, come il duo Shaila e Lorenzo. Sebbene molti vedano nel suo legame con Javier Martinez una strategia per aumentare la visibilità, la loro relazione sta alimentando il dibattito tra i concorrenti.

Secondo Carlotta, nonostante tutto, Helena è “una bella persona”, sincera e genuina. Tuttavia, Carlotta è convinta che Helena non vincerà questa edizione, pur ammettendo che sarebbe felice se dovesse farlo. “Lei è quella che vedete, non è costruita”, ha dichiarato Carlotta, che ha anche sottolineato come Helena abbia sempre pensato autonomamente, sin da quando aveva 15 anni. Questo potrebbe non bastare, tuttavia, per conquistare il pubblico a casa e la vittoria finale.

Oltre a parlare di Helena, Carlotta ha condiviso la sua opinione anche su altri concorrenti, come Jessica Morlacchi e Luca Calvani, criticando la condotta della Morlacchi. Carlotta ha definito Luca coerente sin dal primo giorno, mentre ha avuto parole dure per Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti, dicendo di non apprezzare il comportamento da “dittatore” di Tommaso.

Alla luce delle opinioni di Carlotta, la strada verso la vittoria per Helena sembra essere più complicata di quanto sembri.