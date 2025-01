“Perché i concorrenti del Grande Fratello portano così tante valigie?” Maria e Perla Maria svelano il retroscena in un video esclusivo

Il 30 dicembre 2024, l’episodio del Grande Fratello ha visto l’eliminazione di Maria Monsè e sua figlia Perla Maria, che sono state votate fuori dal programma. La loro uscita, decisa dal televoto, ha segnato la fine della loro esperienza nel reality show di Canale 5. Sebbene il ritorno alla quotidianità non sia stato facile, in particolare per Perla Maria, che ha condiviso sui social le difficoltà legate all’insonnia post-eliminazione, le due hanno trovato il tempo di fare chiarezza su un curioso aspetto del programma.





Una delle domande che ha suscitato molta curiosità riguarda il numero di valigie portate dai concorrenti quando entrano nella Casa del Grande Fratello. In un video pubblicato su TikTok, Maria e Perla hanno rivelato il misterioso retroscena dei bagagli. La risposta a questa domanda non è solo legata alla semplice preparazione per il programma, ma anche a delle necessità pratiche che potrebbero sfuggire al pubblico.

Secondo Maria Monsè e Perla Maria, all’inizio ogni concorrente deve preparare un trolley da portare in un hotel, dove trascorreranno le ultime ore prima di entrare nel loft del Grande Fratello. Ma la storia non finisce qui: oltre al trolley iniziale, ogni partecipante ha la possibilità di portare altre due valigie. Una viene lasciata a casa, mentre l’altra viene inviata in magazzino. Quest’ultima contiene articoli personali come medicinali, lenti a contatto, prodotti per la cura della bellezza e anche abiti di ricambio. Questi oggetti vengono conservati e utilizzati durante la permanenza del concorrente nella Casa, per garantire che nessuna esigenza personale venga trascurata.

Perla Maria ha anche condiviso alcune riflessioni personali sulle difficoltà di adattamento una volta fuori dalla Casa. Abituata a un ritmo di vita dove le giornate iniziavano tardi, spesso alle 12, e finivano nelle prime ore del mattino, Perla ha ammesso di aver iniziato a soffrire di insonnia. “Non riesco a dormire prima delle 4 del mattino”, ha spiegato in uno sfogo video, rivelando che il suo corpo ora è completamente abituato ai ritmi notturni imposti dal programma.

L’aspetto dei bagagli, che potrebbe sembrare una semplice formalità, si rivela quindi una parte importante della preparazione per l’avventura del Grande Fratello, con dettagli pensati per garantire il benessere dei concorrenti durante la loro permanenza.