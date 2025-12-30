Perché Mia Madre Ha Sabotato la Mia Vita Sentimentale — E Cosa Mi Ha Insegnato

Per un anno intero ho avuto un problema: ogni volta che raccontavo a mia madre di un nuovo corteggiatore, lui spariva subito dopo. All’inizio pensavo fosse una coincidenza, ma dopo la quinta volta ho cominciato a credere che “la felicità ama il silenzio”. Ero quasi paranoica. Ma la verità era molto più semplice — e dolorosa: mia madre stava sabotando le mie relazioni.





All’inizio non volevo crederci. Voglio dire, perché mai una madre dovrebbe rovinare la felicità della propria figlia? È la domanda che mi ha tenuta sveglia per notti intere, soprattutto dopo che un ragazzo dolcissimo, Mircea, è scomparso nel nulla due giorni dopo averla conosciuta.

Ridevo di storie simili, quelle in cui “la mamma non vuole lasciare andare la figlia”. Pensavo che noi fossimo diverse: più unite, più sincere. Le raccontavo tutto. E forse è stato proprio quello l’errore.

È stata la mia amica Sorina a unire i puntini. “Ogni volta che parli di un ragazzo a tua madre, lui sparisce nel giro di pochi giorni,” disse mescolando il caffè. “Non ti sembra strano?”

Alzai le spalle. “Forse ho solo un pessimo gusto in fatto di uomini.”

“No,” disse lei, puntandomi contro il cucchiaino. “Tu gliene parli, e poi loro spariscono. Magari… lei dice qualcosa?”

Volevo negarlo, ma l’idea mi si è piantata in testa come una scheggia. Così, la volta successiva, ho fatto un esperimento.

Si chiamava Victor. Gentile, spiritoso, sensibile, amava i miei stessi film strani. Non dissi nulla a mia madre. Nemmeno una parola. Per due mesi abbiamo frequentato silenziosamente. Mi sentivo una ragazzina che nasconde un segreto, ma era bellissimo — e soprattutto, lui era ancora lì.

Poi, una sera, mi è scappato. Durante cena ho detto distrattamente: “Anche a Victor piace questa zuppa.”

Mia madre ha solo accennato un “Hmm.”

Tre giorni dopo, Victor ha smesso di rispondere ai messaggi.

Non mi ha bloccata. È semplicemente svanito. Come gli altri.

Ho pianto due giorni. Poi mi sono arrabbiata. Davvero arrabbiata.

Ho chiamato Sorina e abbiamo ideato un piano: lei avrebbe telefonato a Victor fingendo di essere un’amica. Se rispondeva, forse avremmo capito qualcosa.

Ha risposto. E ciò che ha detto mi ha gelato il sangue.

Aveva ricevuto un messaggio vocale — da mia madre.

Lei era riuscita a trovare il suo numero e gli aveva mandato una lunga nota audio piena di emozione, in cui diceva che “non ero pronta per una relazione seria”, che “avevo ancora ferite legate all’abbandono di mio padre” e che, se davvero teneva a me, avrebbe dovuto lasciarmi guarire da sola.

“Sembrava… così sincera,” le ha detto. “Ho pensato che stesse cercando di proteggerti. Mi è sembrato sbagliato continuare.”

Quando Sorina mi ha raccontato tutto, sono rimasta in piedi in cucina, fissando mia madre che piegava asciugamani come se niente fosse.

“Perché l’hai fatto?” le ho chiesto.

Lei si è voltata. “Fatto cosa?”

Le ho raccontato tutto: il messaggio, la voce, la sparizione di Victor. Mi aspettavo una negazione, un’esplosione. Invece, ha abbassato lo sguardo.

“Volevo solo il meglio per te,” ha detto piano.

“Rovinando ogni mia relazione dell’ultimo anno?” le ho urlato, con la voce incrinata.

“Non erano quelli giusti,” ha risposto. “E sapevo che non te ne saresti accorta finché non sarebbe stato troppo tardi.”

“Ma non li conoscevi nemmeno!”

“Conosco te,” ha detto dolcemente. “E conosco il dolore. Non sai cosa vuol dire vedere tua figlia camminare verso lo stesso precipizio da cui sei caduta tu.”

E lì ho capito che non si trattava solo di me.

Mio padre se n’era andato quando avevo cinque anni. Sparito. L’aveva lasciata sola, e lei non aveva mai più amato nessuno. Aveva dedicato tutto a proteggermi — a volte, troppo.

“Non è tuo compito proteggermi dalla vita,” le ho detto. “È il tuo compito sostenermi mentre la vivo.”

Non ha risposto. Mi ha solo guardata. E per la prima volta da anni, ho visto mia madre non come madre, ma come donna: sola, impaurita, ferma in un passato che non aveva mai davvero superato.

Abbiamo smesso di parlarci per qualche giorno. Mi serviva spazio. Lei me lo ha dato.

Poi è successo qualcosa che ha cambiato tutto.

Mi ha scritto Victor. Si è scusato. Ha detto che si era lasciato manipolare, che voleva ancora parlarmi. Non sapevo se fidarmi, ma ho accettato.

Ci siamo incontrati nello stesso bar dove ci eravamo conosciuti. Era nervoso, teneva la tazza come se potesse scivolargli.

“Mi ha detto che non avevi superato la separazione di tuo padre,” ha spiegato. “Sembrava così convinta.”

“Non sapevo nemmeno che avesse il tuo numero.”

“Mi ha trovato su Facebook,” ha ammesso.

Ho sospirato. “Non è vero. Sì, mio padre mi ha ferita, ma ho fatto i conti con tutto questo. Ciò che non ho superato è essere trattata come una bambina da chi dovrebbe sostenermi.”

Lui ha annuito. “Capisco. Ma posso dirtela tutta?”

“Certo.”

“Credo che tua madre abbia paura di restare sola. Se tu costruisci una vita tua, perde l’unica persona che le è rimasta.”

Quelle parole mi hanno colpita come un pugno.

Sono tornata a casa e mi sono seduta con lei. Questa volta senza rabbia, solo con il desiderio di capirci davvero.

“Da quando papà se n’è andato, non hai mai più frequentato nessuno,” le ho detto. “Perché?”

Lei ha alzato le spalle. “Avevo te.”

“Non è la stessa cosa. Non desideri compagnia?”

“Non mi fido più di nessuno.”

Quella frase diceva tutto. Non si trattava degli uomini che sceglievo io — ma dell’unico uomo che aveva scelto lei. E di come quel dolore l’avesse congelata nel tempo.

“Dovresti uscire con qualcuno,” le ho detto.

Lei ha riso. “Sono troppo vecchia per queste cose.”

“No, mamma. Sei solo spaventata.”

Non ha risposto, ma nei suoi occhi qualcosa è cambiato.

Nei mesi successivi, le cose hanno iniziato lentamente a migliorare.

Io ho ricominciato a frequentare qualcuno, ma con dei confini sani. Niente più dettagli raccontati in anticipo. Se le cose si facevano serie, allora sì, gliene parlavo.

Nel frattempo lei si è iscritta a un circolo di lettura, ha cominciato a frequentare serate di poesia e perfino a flirtare con il fruttivendolo del mercato.

Una mattina di sabato, mi ha detto: “Oggi pranzo con qualcuno.”

“Un’amica?” ho chiesto, alzando un sopracciglio.

“Un uomo,” ha risposto sorridendo. “Si chiama Mihai. È gentile.”

Mi si è stretto il cuore dalla gioia.

Mihai era vedovo. Si sono avvicinati grazie al dolore, alla voglia di guarire e, sorprendentemente, al giardinaggio. Mia madre ha persino iniziato a coltivare erbe aromatiche sul davanzale.

Qualche settimana dopo le ho presentato il mio nuovo compagno, Andrei. Ho aspettato quattro mesi prima di parlarne. Era dolce, paziente, il tipo di uomo che ti fa sentire al sicuro solo con la sua presenza.

Lei lo ha conosciuto e non ha detto molto. Più tardi le ho chiesto: “Che ne pensi?”

“Penso che tu abbia scelto bene,” ha risposto.

È stato il primo momento in cui mi sono sentita davvero vista da lei. Non protetta, ma rispettata.

Non è diventata una fiaba, ovviamente. Litighiamo ancora ogni tanto. Lei ha ancora i suoi momenti di apprensione. Ma ora c’è qualcosa di nuovo: la fiducia.

Io mi fido di lei nel gestire le sue paure. E lei si fida di me nel fare i miei errori.

Qualche mese dopo, lei e Mihai hanno organizzato una cena. C’era anche Andrei. Abbiamo riso, mangiato lasagne bruciate e bevuto vino troppo dolce. Ma sapeva di famiglia. Una famiglia guarita.

Mentre sparecchiavamo, lei mi ha detto piano: “Mi dispiace. Per non aver creduto in te prima.”

L’ho abbracciata. “Mi dispiace di non aver capito che stavi soffrendo.”

Ecco la verità: i genitori sono persone, prima di tutto. Imperfette, spaventate, piene di ferite che non ci hanno mai raccontato.

E noi figlie cresciamo pensando di dover essere protette, finché non ci accorgiamo che, a volte, tocca a noi fare da protezione.

Se stai leggendo e hai attriti con un genitore, forse non si tratta di controllo, ma di paura. Di perdita. Di amore espresso nel modo sbagliato.

Tutti desideriamo essere visti, compresi e sostenuti. A volte, tutto inizia ascoltando la storia che si nasconde dietro il silenzio.

E se qualcuno cerca di proteggerti dalla vita… forse è solo perché ha dimenticato come si vive davvero.

Quindi vivi. Ama. Sbaglia. Ridi. Rialzati.

Perché guarire non significa solo andare avanti — significa anche tendere la mano a chi è rimasto indietro.

E, a volte, la cosa più bella e giusta che puoi fare… è perdonare.