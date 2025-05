Perché sbavi mentre dormi: 10 motivi comuni e quando preoccuparsi

Sbavare durante il sonno è un fenomeno molto comune e, nella maggior parte dei casi, non rappresenta un vero problema di salute. Tuttavia, può risultare imbarazzante o fastidioso, soprattutto se capita spesso o in situazioni sociali. In alcuni casi, però, la sbavatura notturna può essere il segnale di una condizione da non sottovalutare.





1. Posizione durante il sonno

Se dormi abitualmente sul fianco o a pancia in giù, la saliva tende a fuoriuscire più facilmente dalla bocca, soprattutto se respiri con la bocca aperta. Dormire sulla schiena aiuta a ridurre questo fenomeno, perché la saliva scende naturalmente verso la gola e viene deglutita.

2. Effetti collaterali dei farmaci

Alcuni farmaci, come sedativi, antipsicotici o antibiotici, possono aumentare la produzione di saliva o rilassare i muscoli della bocca, favorendo la sbavatura. Se il problema è fastidioso, parlane con il medico per valutare eventuali alternative.

3. Congestione nasale

Raffreddore, allergie o infezioni delle vie respiratorie possono ostacolare la respirazione nasale, costringendoti a dormire con la bocca aperta. Questo aumenta la probabilità che la saliva esca durante il sonno.

4. Setto nasale deviato

Un setto nasale deviato può rendere difficile respirare dal naso, portando a una maggiore tendenza a sbavare di notte.

5. Apnea notturna

L’apnea ostruttiva del sonno provoca interruzioni della respirazione e spesso obbliga a respirare con la bocca aperta. Chi soffre di questa patologia può sbavare di più e dovrebbe consultare uno specialista, soprattutto se compaiono anche russamento, risvegli notturni o sonnolenza diurna.

6. Problemi dentali o infezioni orali

Infezioni di denti e gengive, carie o altre patologie della bocca possono stimolare una maggiore produzione di saliva e causare sbavatura.

7. Reflusso gastroesofageo (GERD)

Il reflusso acido può provocare difficoltà a deglutire e aumentare la salivazione, portando a sbavare durante il sonno.

8. Disturbi neurologici

Patologie come Parkinson, ictus, Alzheimer o altre malattie neurologiche possono compromettere il controllo della deglutizione e della saliva, aumentando la tendenza a sbavare.

9. Bruxismo

Il digrignamento dei denti durante il sonno può essere associato a respirazione orale e sbavatura.

10. Gravidanza

Durante la gravidanza, l’aumento degli ormoni e altri cambiamenti fisiologici possono portare a una maggiore produzione di saliva e a sbavare più facilmente1.

Come ridurre la sbavatura notturna

Prova a dormire sulla schiena, magari con un cuscino che ti aiuti a mantenere la posizione.

Mantieni libere le vie respiratorie, trattando allergie e congestioni nasali.

Cura l’igiene orale e risolvi eventuali problemi dentali.

Consulta il medico se la sbavatura è eccessiva, improvvisa o accompagnata da altri sintomi come difficoltà a deglutire, dolore, russamento o sonnolenza diurna.

In sintesi, sbavare durante il sonno è spesso normale, ma se il fenomeno diventa frequente o si associa ad altri disturbi, è importante parlarne con uno specialista per escludere condizioni più serie e migliorare la qualità del sonno.