Perde il controllo della moto e muore a 64 anni: la vittima è Vincenzo, medico del 118 di San Severo





Un tragico incidente stradale è costato la vita a Vincenzo Fernando Incoronato, medico del 118, avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 12 ottobre, alla periferia di San Severo, in provincia di Foggia.





Il dottor Incoronato, 64 anni, era alla guida della sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. La moto è sbandata e si è schiantata contro il palo di una recinzione lungo la strada provinciale che collega San Severo a San Paolo di Civitate, comune in cui il medico risiedeva.

Inutili i soccorsi: morto sul colpo

L’incidente è avvenuto intorno alle 13. Sul posto è intervenuto immediatamente il personale del 118, ma purtroppo per il dottor Incoronato non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale di San Severo, che si sono occupati dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il ricordo dei colleghi: “Una perdita enorme”

La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente il personale sanitario e tutta la comunità locale. Vincenzo Incoronato era uno dei medici più esperti del servizio di emergenza-urgenza della provincia di Foggia, in servizio da oltre 30 anni presso il 118 di San Severo.

«Era uno dei colleghi più anziani del servizio – ha dichiarato il dottor Stefano Colelli, direttore della centrale operativa del 118 di Foggia e del Dipartimento di Emergenza-Urgenza –. Lo conoscevo da anni. L’ultima volta l’ho visto solo due giorni fa, in occasione di un corso di aggiornamento per l’uso di nuovi dispositivi a bordo delle ambulanze. Nonostante i tanti anni di servizio, aveva ancora voglia di imparare e aggiornarsi».

Una figura professionale stimata

Colelli ha voluto sottolineare anche l’entusiasmo che Incoronato metteva ogni giorno nel suo lavoro, nonostante le difficoltà del sistema sanitario: «Era vicino alla pensione, ma aveva ancora grande energia e passione. È una perdita enorme per tutti noi».

Anche il direttore generale della ASL di Foggia, Antonio Nigri, ha espresso profondo cordoglio:

«Una tragedia. Un dolore immenso. Era una colonna portante del servizio di emergenza dell’area nord della provincia. Sempre disponibile, affabile, dedito al suo lavoro. Perdiamo non solo un professionista, ma una persona di grande valore umano».



