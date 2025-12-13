Picchia e stupra la moglie fino a farla perdere i sensi: arrestato dopo la segnalazione di un medico





Un caso di violenza domestica ha scosso Roma, dove una donna è stata sottoposta a ripetuti abusi da parte del marito, un uomo di 44 anni di origini egiziane. La vicenda, emersa grazie alla segnalazione di un medico, ha portato all’arresto dell’uomo con accuse gravi, tra cui maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza sessuale.





Le indagini hanno fatto luce su una situazione di violenza protratta nel tempo. La donna ha raccontato agli agenti della Polizia di Stato che, sin dal matrimonio avvenuto circa un anno fa, il marito aveva iniziato a comportarsi in modo ossessivo, limitando la sua libertà personale e isolandola dai suoi affetti. L’uomo monitorava ogni suo movimento e controllava il suo telefono, instaurando un clima di paura e oppressione. Oltre agli abusi psicologici, la vittima ha subito aggressioni fisiche e violenze sessuali, che non aveva mai denunciato per timore di ritorsioni.

L’episodio che ha fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto pochi giorni fa. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Commissariato Trastevere, il marito avrebbe aggredito la moglie in seguito alla ricezione di una richiesta di amicizia sui social network da parte di un’altra persona. L’uomo l’ha picchiata con tale violenza da farla perdere i sensi. Successivamente, l’ha accompagnata presso una guardia medica, dove il dottore ha notato evidenti segni di maltrattamento sul corpo della donna.

Il medico ha immediatamente contattato le autorità segnalando un codice rosso, attivando così il protocollo antiviolenza. Gli agenti hanno preso in carico la donna, trasferendola in una struttura protetta per garantirle sicurezza e assistenza. Dopo aver raccolto la denuncia della vittima, la Procura della Repubblica di Roma ha richiesto al giudice per le indagini preliminari l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare. Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato, che ha arrestato l’uomo e lo ha condotto in carcere.

Dagli accertamenti è emerso che la donna era vittima di una spirale di soprusi che si erano intensificati nel tempo. Le minacce e gli insulti erano diventati una costante nella loro relazione, culminando in atti di violenza sessuale e fisica. La vittima ha raccontato agli inquirenti come il marito fosse diventato sempre più aggressivo e possessivo, fino a privarla completamente della sua autonomia.

“La donna è stata collocata in una casa protetta, dove potrà riprendersi libertà, serenità e vita,” hanno dichiarato gli investigatori. La struttura offre un ambiente sicuro e supporto psicologico per aiutare la vittima a superare il trauma subito e ricostruire la propria vita lontano dal suo aggressore.

L’arresto del 44enne rappresenta un passo importante nella lotta contro la violenza domestica, fenomeno che purtroppo continua a colpire molte donne. Le autorità ribadiscono l’importanza di denunciare tempestivamente ogni forma di abuso per poter intervenire in modo efficace e prevenire ulteriori episodi.

La vicenda ha suscitato grande attenzione a Roma, dove il tema della violenza sulle donne rimane al centro delle politiche sociali e delle attività delle forze dell’ordine. Il caso mette in evidenza la necessità di sensibilizzare la società su questi temi e rafforzare gli strumenti a disposizione delle vittime per uscire da situazioni di pericolo.

Le indagini sono ancora in corso per approfondire ulteriormente i dettagli della vicenda e raccogliere tutte le prove necessarie contro il marito della vittima. Nel frattempo, la donna sta ricevendo il supporto necessario per affrontare le conseguenze fisiche e psicologiche degli abusi subiti.



