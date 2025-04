Pierpaolo Pretelli inviato all’Isola dei Famosi: “Soffrirò la distanza da Giulia e da mio figlio”

Pierpaolo Pretelli è pronto a intraprendere una nuova sfida professionale come inviato dell’Isola dei famosi in Honduras. Questa sarà la sua prima esperienza in tale ruolo, seguendo le orme di predecessori come Alvin e Stefano De Martino. In un’intervista, Pretelli ha condiviso i suoi pensieri su come si sta preparando per questo incarico e le preoccupazioni che dovrà affrontare.





“Ho iniziato già a fare la valigia”, ha dichiarato Pierpaolo, anticipando che il programma durerà dieci settimane. “Una grande valigia, perché saranno dieci lunghe settimane. Non vedo l’ora di partire, di vivere questa esperienza, anche se non sono un naufrago. Sarà un’esperienza indimenticabile”. Tuttavia, nonostante l’entusiasmo, ha ammesso che sentirà la mancanza delle persone a lui care. “Mi mancherà la mia creatura, il mio Kian. Mi mancherà Giulia, ovviamente. L’affetto fisico sarà quello che mi mancherà di più.”

Prima della partenza, Pierpaolo ha rivelato un piccolo rituale personale: “So che lì sulle pizze ci stanno ancora lavorando, però magari porto un po’ di italianità”, ha scherzato, sottolineando il suo amore per la pizza.

Durante l’intervista con Tv, Sorrisi e Canzoni, Pretelli ha confessato alcune delle sue paure legate all’esperienza in Honduras. La natura selvaggia del luogo è una delle sue principali preoccupazioni. “Ho la fobia dei serpenti e dell’elicottero”, ha ammesso, ironizzando sul fatto che potrebbe non essere la persona ideale per un programma avventuroso come quello condotto da Veronica Gentili.

Oltre agli aspetti professionali, Pierpaolo Pretelli ha parlato anche della sua vita personale. Recentemente è diventato padre per la seconda volta con la nascita di Kian, avuto dalla relazione con Giulia Salemi. “Chissà cosa mi perderò di lui”, ha riflettuto, esprimendo dispiacere per le tappe della crescita di suo figlio che potrebbe non vedere. Tuttavia, ha aggiunto che Giulia è felice per la sua nuova avventura.

Per sentirsi più vicino alla famiglia durante il soggiorno in Honduras, Pretelli ha deciso di portare con sé alcuni oggetti significativi. Tra questi, un body che il piccolo Kian non indossa più, le tartarughe portafortuna regalate da Maurizio Costanzo ai suoi ospiti, e un cuscino comodo per rendere il viaggio più confortevole.