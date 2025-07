Pietro Orlandi: “Trovano ossa e pensano sempre a Emanuela, ma stavolta ci sono indizi concreti”

Il recente rinvenimento di ossa umane presso l’ospedale San Camillo di Roma ha riacceso l’attenzione sul caso di Emanuela Orlandi, la quindicenne scomparsa il 22 giugno 1983. Tuttavia, Pietro Orlandi, fratello della ragazza, ha espresso scetticismo riguardo al possibile collegamento tra i resti e la sorella. In un’intervista a Fanpage.it, ha dichiarato: “Ogni volta che a Roma vengono ritrovate delle ossa, si pensa che siano necessariamente di Emanuela.”





Il ritrovamento è avvenuto nel padiglione Monaldi dell’ospedale San Camillo, suscitando interrogativi tra i cittadini e gli investigatori. Nonostante l’attenzione mediatica, Pietro Orlandi spera che i resti non appartengano alla sorella: “Io personalmente non credo e sinceramente spero che non lo siano. Ma capisco che ci sono degli indizi che possano far pensare a un legame con Emanuela.”

Secondo alcune ipotesi, il luogo del ritrovamento potrebbe avere connessioni con il caso della giovane scomparsa. A pochi minuti dal San Camillo, in via Antonio Pignatelli, si trova un appartamento con grandi sotterranei che Sabrina Minardi, ex compagna di Enrico De Pedis, aveva indicato come il luogo dove Emanuela sarebbe stata tenuta prigioniera. Tuttavia, Pietro Orlandi solleva dubbi sulla plausibilità di questa teoria: “Ma ci sarebbe, secondo me, poca logica nel tenere un ostaggio in una casa, ucciderlo e andarlo a nascondere in un vano sotto l’ascensore di un ospedale. Perché? Quale sarebbe il motivo di un’azione del genere?”

La vicenda si intreccia anche con le attività della Banda della Magliana, il gruppo criminale romano che secondo alcune testimonianze avrebbe avuto un ruolo nel sequestro di Emanuela Orlandi. Nei sotterranei del San Camillo, infatti, la banda avrebbe custodito armi, stando alle dichiarazioni di persone vicine al gruppo. Tuttavia, anche in questo caso, Pietro Orlandi rimane scettico: “Capisco anche il legame che ci sarebbe con la Banda della Magliana – visto che secondo quanto dichiarato da Sabrina Minardi a rapire Emanuela sarebbe stato proprio il boss Enrico De Pedis – Nei sotterranei del San Camillo, almeno secondo quanto emerso dalle dichiarazioni di persone vicine al gruppo criminale, la banda ci teneva le armi. Ma anche in questo caso non mi sembra ci sia una logica in questa ipotesi.”

L’avvocata della famiglia Orlandi, Laura Sgrò, invita alla cautela e sottolinea l’importanza di attendere i risultati delle analisi scientifiche prima di trarre conclusioni. “Dovranno essere svolte delle analisi, un bravo clinico forense dovrà stabilire a quando risalgono e se appartenessero a persone adulte, a donne o a uomini,” ha spiegato a Fanpage.it. “Se il profilo della persona a cui appartenevano le ossa combaciasse con quello di una ragazza giovane, come potrebbe essere nel caso di Emanuela, sarebbe un elemento significativo.”

Il caso di Emanuela Orlandi rimane uno dei misteri più intricati della storia italiana recente. La scomparsa della giovane ha dato origine a numerose teorie e speculazioni nel corso degli anni, coinvolgendo ambienti criminali, istituzioni religiose e servizi segreti. Ogni nuovo ritrovamento alimenta speranze e interrogativi, ma spesso si conclude con risultati inconcludenti. L’ultimo episodio risale allo scorso marzo, quando alcuni resti rinvenuti a Castel Sant’Angelo si sono rivelati appartenere ad animali.

Le indagini sul ritrovamento al San Camillo proseguono, mentre gli esperti lavorano per determinare l’origine delle ossa e la loro datazione. Nel frattempo, la famiglia Orlandi continua a cercare la verità sulla scomparsa di Emanuela, mantenendo viva la memoria della giovane e chiedendo giustizia.

La vicenda evidenzia quanto sia ancora forte l’impatto emotivo del caso sulla città di Roma e sull’intero Paese. Mentre si attendono ulteriori sviluppi, resta alta l’attenzione mediatica e pubblica su una storia che da 40 anni continua a interrogare la coscienza collettiva.