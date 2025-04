Precipita dal sesto piano e atterra su un’auto: l’auto distrutta, ma lei si salva e resta cosciente

Un incredibile incidente ha avuto luogo martedì 15 aprile a Ekaterinburg, in Russia, quando un’anziana donna è caduta dal sesto piano del suo palazzo, atterrando su un’auto parcheggiata nel vialetto sottostante. L’evento, immortalato dalle telecamere di sicurezza della zona, ha mostrato la donna che precipita di schiena sul tetto dell’auto, attivando immediatamente l’allarme del veicolo.





Nel video diffuso da Baza, è possibile vedere un oggetto che vola dall’alto, seguito pochi istanti dopo dalla caduta della donna. Nonostante l’impatto violento, la signora, identificata come un’84enne residente nello stesso edificio, è riuscita a rimanere cosciente e a tentare di alzarsi subito dopo la caduta, anche se senza successo. I soccorsi sono stati prontamente allertati e la donna è stata trasportata in ospedale, dove attualmente è in cura.

Testimoni oculari hanno riferito che la pensionata ha interagito con loro, chiedendo di essere coperta mentre aspettava l’arrivo dei soccorsi. “Ho sentito l’allarme e l’ho vista sdraiata sulla mia auto dalla finestra. Hanno detto che era una vicina del sesto piano. Vivo in questa casa da 12 anni, ma non l’avevo mai vista prima e non conosco questi vicini”, ha dichiarato il proprietario dell’auto, che ha subito danni significativi a causa della caduta.

Le prime indagini indicano che l’anziana donna sia caduta accidentalmente mentre puliva i vetri. Secondo una nota dell’ufficio stampa del Ministero degli Interni russo, “Durante le indagini, è stato accertato in via preliminare che l’anziana donna è caduta dalla finestra a causa della sua disattenzione”. La vittima è stata ricoverata in una struttura medica e sta ricevendo le cure necessarie. La polizia ha avviato un’indagine per fare luce sull’incidente.

Questo episodio ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza degli anziani e alle precauzioni necessarie quando si svolgono attività domestiche. La caduta dall’alto ha evidenziato i rischi associati a situazioni quotidiane che possono apparire innocue, ma che possono trasformarsi in incidenti gravi.

Il fatto che la donna sia riuscita a rimanere cosciente dopo una caduta così drammatica ha stupito molti. La sua capacità di comunicare con i testimoni e di mantenere la lucidità durante i soccorsi è stata vista come un segno di resilienza. La scena ha attirato l’attenzione non solo per la gravità dell’incidente, ma anche per la reazione della comunità locale, che si è mobilitata per offrire supporto e assistenza.

La testimonianza del proprietario dell’auto colpita ha messo in luce come eventi inaspettati possano influenzare la vita di chi vive in condominio. La sua dichiarazione riflette la sorpresa e la preoccupazione di chi vive in prossimità di situazioni potenzialmente pericolose. “Non avrei mai pensato che potesse succedere qualcosa del genere”, ha aggiunto, sottolineando la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza, soprattutto per le persone anziane.