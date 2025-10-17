Preoccupazione per Brigitte Bardot: operata a Tolone, è ricoverata da tre settimane in condizioni critiche





Brigitte Bardot è attualmente ricoverata presso l’ospedale privato Saint-Jean di Tolone, dove ha subito un intervento chirurgico che ha destato preoccupazione. L’attrice, icona del cinema francese, ha compiuto 91 anni lo scorso 28 settembre e il suo stato di salute è stato descritto come “preoccupante” dalla stampa francese.





Le fonti indicano che l’intervento chirurgico a cui è stata sottoposta Bardot sarebbe legato a una patologia grave. Nonostante le sue condizioni siano allarmanti, si parla di possibili dimissioni nei prossimi giorni. Questo non è il primo episodio di difficoltà per l’attrice: nel gennaio 2023, Bardot era stata ricoverata a causa di insufficienza respiratoria. In un’intervista del 2024, la stessa Bardot aveva condiviso le sue riflessioni sulla vita a 90 anni, affermando: “Non riesco a muovermi ma non mi lamento.”

Solo poche settimane prima del ricovero, Bardot aveva pubblicato un libro intitolato “BBcédaire”, un diario scritto tra il 2020 e il 2025. In quest’opera, l’attrice racconta i suoi pensieri, ricordi e le battaglie dell’ultima fase della sua vita. La pubblicazione di questo libro assume ora un significato ancora più profondo, data la sua attuale situazione sanitaria.

Brigitte Bardot è considerata un’icona della cinematografia e della cultura francese del Novecento. Negli anni ’50 e ’60, è diventata un simbolo di bellezza e sensualità, rivoluzionando l’immagine femminile sul grande schermo. Dopo aver lasciato il mondo del cinema nel 1973, al culmine della sua carriera, Bardot ha dedicato la sua vita alla difesa dei diritti degli animali. Nel 1986 ha fondato la “Fondation Brigitte Bardot”, un’organizzazione che continua a operare per la protezione della fauna selvatica.

La vita personale di Bardot è stata sempre sotto i riflettori. Ha avuto quattro matrimoni, il primo dei quali all’età di sedici anni con il regista Roger Vadim, dal quale ha divorziato nel 1957. Successivamente, nel 1959, ha sposato l’attore Jacques Charrier, da cui ha avuto il suo unico figlio, Nicolas-Jacques, nato nel 1960. Nel 1966, Bardot ha sposato il playboy tedesco Günter Sachs, ma questa unione si è conclusa nel 1969. Il suo matrimonio più duraturo è stato con Bernard d’Ormale, celebrato nel 1992, noto esponente politico del Fronte Nazionale.

La vita sentimentale di Bardot è stata caratterizzata anche da relazioni con diverse personalità di spicco, tra cui Jean-Louis Trintignant, Gilbert Bécaud, Raf Vallone, Sacha Distel, Sami Frey, Serge Gainsbourg e il playboy italiano Gigi Rizzi.

La notizia del ricovero di Brigitte Bardot ha suscitato grande attenzione e preoccupazione tra i suoi fan e i media. La sua carriera e il suo impegno per i diritti degli animali hanno lasciato un’impronta indelebile nella cultura francese e internazionale. La comunità continua a seguire con apprensione gli sviluppi della sua salute, sperando in un rapido miglioramento. L’autenticità e la passione di Bardot per le cause in cui crede la rendono una figura rispettata e amata, e il suo contributo al cinema e alla società rimarrà sempre nella memoria collettiva.



